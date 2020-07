Balcarce: Reino teme aparezcan nuevos casos y dijo que se recibieron 200 denuncias por reuniones

El intendente, Esteban Reino y el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, brindaron detalles de la situación en general y volvieron a hacer hincapié en la responsabilidad social.

El jefe comunal se mostró ofuscado con las reuniones familiares y de amigos que se desarrollaron el fin de semana. “Más de 200 denuncias por reuniones tuvimos: Nos hemos cansado de explicarlo porque están encerrados en un lugar chico y es no entender la amistad. Ayer la Policía no dio abasto siendo que está para cubrir hechos de violencia o de resguardo de las propiedades”, indicó. Y agregó que “no puede estar golpeando la puerta de un garaje para que no se junten. No podemos disponer de tanta policía para cuidar que la gente no se agolpe”.

Y adelantó que “es probable que surjan nuevos casos. El aislamiento nos permite que el virus no avance pero también es bueno que las personas que tuvieron contacto con estas personas también se cuiden y hagan el aislamiento”. Por ello, llamó a no ser “egoísta” porque si esto sigue así “podemos volver atrás en el aislamiento y cerrar comercios y con esto le pueden traer muchas complicaciones”.

Fuente: www.diariolavanguardia.com