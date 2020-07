COVID 19: Hubo 621 decesos con lo que suman 2.122 los fallecidos y 114.783 contagiados en el país

El Ministerio de Salud informó que se registraron 62 decesos y 3.624 casos positivos en coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que suman 2.112 los fallecidos y 114.783 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 793 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,9% en el país y del 64% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Un 93,80% (3.399 personas) de los infectados de hoy (3.624) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

Desde el último reporte emitido esta mañana, se registraron 40 nuevas muertes: 23 hombres, 16 de 63, 72, 84, 26, 62, 75, 55, 69, 72, 90, 72, 84, 76, 72, 67 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 de 88, 71, 38, 89, 49, 80 y 65 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 17 mujeres, 12 de 73, 92, 94, 59, 92, 71, 19, 70, 74, 79, 64 y 84 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 de 80, 94, 93 y 75 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 81 años, residente en la provincia de Chaco.

El parte matutino precisó que fallecieron 22 personas: 11 hombres, 6 de 71, 72, 71, 70, 89, y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 78, 54 y 71 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 60 años, residente en la provincia de Chaco; uno de 79 años, residente en la provincia de La Rioja; y 11 mujeres, 8 de 90, 54, 68, 81, 76, 93, 94 y 66 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 92 años, residente en la provincia de La Rioja; una de 87 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 84 años, residente en la provincia de Mendoza.

Del total de esos casos, 1.086 (0,9%) son importados, 37.225 (32,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 57.961 (50,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Este jueves se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.545; Ciudad de Buenos Aires 854; Chaco 42; Córdoba 40; Corrientes 2; Entre Ríos; Jujuy 22; La Rioja 4; Mendoza 22; Neuquén 15; Río Negro 21; Salta 17; Santa Cruz 13; Santa Fe 15; Tierra del Fuego 1 y Tucumán 1.

Este jueves no se registraron casos en Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 63.204; Ciudad de Buenos Aires 42.311; Catamarca 41; Chaco 2.793; Chubut 218; Córdoba 1.060; Corrientes 129; Entre Ríos 576; Formosa 75; Jujuy 555; La Pampa 8; La Rioja 161; Mendoza 386; Misiones 41; Neuquén 811; Río Negro 1.215; Salta 145; San Juan 14; San Luis 13; Santa Cruz 83; Santa Fe 606; Santiago del Estero 37; Tierra del Fuego 208 y Tucumán 93.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En este contexto, el Gobierno nacional se apresta a definir las características de la nueva fase del aislamiento social que regirá desde el sábado, sobre la base de las recomendaciones de los especialistas y los acuerdos alcanzados entre las autoridades bonaerenses y porteñas sobre el AMBA, principal foco de contagios y muertes por coronavirus.

El presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, grabarán mañana un mensaje para anunciar cómo será la etapa del aislamiento social que se iniciará el sábado próximo, informaron hoy fuentes oficiales.

Fernández escuchó el análisis epidemiológico y las recomendaciones del cuerpo de asesores médicos y científicos sobre la situación sanitaria, como hizo ante cada cambio de fase desde el inicio del aislamiento, el 20 de marzo pasado.

“Los argentinos se cansan de estar en su casa y reclaman salir, muchos con mucha razón necesitan salir para llevar recursos a su hogar, pero el riesgo existe y nadie está a salvo del riesgo que se corre”, dijo el Presidente en una entrevista que concedió al Comité Judío Estadounidense.

“La discusión sobre si tengo que privilegiar la economía o la salud es un falso dilema, y no hay que dudar en que lo primero que hay que hacer es privilegiar la vida“, insistió Fernández en una entrevista con Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense, transmitida esta tarde por FM JAI.

Si bien las particularidades de la nueva etapa que se iniciará el sábado serán comunicadas oficialmente este viernes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habrían acordado la reapertura en el AMBA de algunas actividades, bajo estrictos protocolos sanitario.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que el Gobierno avanzará con la idea de implementar una renta básica universal, en el marco de un plan “que será por etapas y atenderá en primera instancia a quienes no tienen trabajo”, para paliar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus

Al referirse a cómo se implementaría esta renta básica universal, Arroyo dijo que la idea es “garantizar un ingreso de base y esto unirlo con planes para generar empleo, como el plan Potenciar Trabajo y con la urbanización de barrios populares”.

En el plano global, autoridades de cinco continentes seguían actualizando hoy sus medidas contra el coronavirus, en momentos que una aceleración de la pandemia vuelve a tener en vilo a países de Europa, Asia y Oceanía que habían controlado sus brotes, continúa sin encontrar techo en América y avanza lenta pero sin pausa en África.

El país más afectado sigue siendo Estados Unidos, con más de 3,53 millones de contagiados y cerca de 135.000 muertos.

En Sudamérica, Chile anunció este jueves otra mejoría con menos de 2.500 nuevos enfermos (323.698 desde el inicio de la pandemia), pero más de 100 fallecidos (7.290 en total) y es el tercer país de la región con más casos confirmados, detrás de Brasil y Perú.

Brasil superó este jueves la marca de los 2 millones de enfermos del nuevo coronavirus registrados y los 76.000 muertos, de acuerdo al balance del Ministerio de Salud.

Un total de 1322 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo cual se elevó a 76.688 fallecimientos, y se registraron 45.403 nuevos casos, llevando el total a 2.012.151 enfermos desde el 26 de febrero pasado.

India reportó más de 32.000 nuevos casos (968.876 en total), mientras que las muertes se elevan a 24.915, de los cuales 606 se detectaron en la última jornada, según el Ministerio de Salud.

El virus también avanza descontrolado en Israel, que contabilizó hoy casi 1.800 casos, mientras las restricciones implementadas la semana pasada parecen no haber sido suficientes para aplanar una curva de contagios que superó a la primera oleada, que dejó 30.000 casos y unos 300 muertos.

Italia dio a conocer la estabilización de la situación epidemiológica con ocho o menos nuevos casos en las últimas 24 horas en 17 de las 21 regiones y provincias autónomas.