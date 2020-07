Reunión de Juntos por el Cambio para coordinar el trabajo político territorial en la Provincia

Se desarrolló una reunión por la plataforma Zoom con la presencia de más de 100 participantes de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires encabezada por los senadores Roberto Costa, quién es presidente de Bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, y el legislador marplatense Lucas Fiorini junto a su equipo. Asimismo participaron concejales del espacio político Crear de la región tales como Alejandro Carrancio, Hernán Luna y Viviana Farias.

El objetivo de la misma fue coordinar el trabajo político territorial que se lleva adelante en la Provincia, en particular en la 5ta. sección electoral, cuyo armado está en cabeza del senador Fiorini. Ello forma parte de la conformación de la “cuarta pata” en Juntos por el Cambio (una expresión que gusta usar María Eugenia Vidal y que surgió de una conversación con Fiorini en agosto del año pasado) con una impronta que contenga a independientes, desarrollistas, peronistas y vecinalistas que no se encuentran comprendidos en los partidos tradicionales que conforman el espacio y que permita ampliarlo cuantitativa y cualitativamente. Esta necesidad de darle mejor representatividad, gestión y resultados al espacio es lo que se expresará en una construcción territorial que irá de abajo hacia arriba.

Se proyectó la conformación de Uniones Vecinales y, eventualmente, un partido político. En tal sentido, ya han comenzado a funcionar juntas promotoras en Mar del Plata, Balcarce, Partido de la Costa, Villa Gesell, Mar Chiquita, Lezama, Miramar y Tandil, las cuáles estuvieron representadas en la reunión por sus respectivos presidentes, y pronto se oficializarán en el resto de las localidades de la quinta. El trabajo no se limita a esta sección sino que será en los distritos de toda la Provincia.

Los legisladores Costa y Fiorini están en contacto con referentes de toda la provincia y avanzarán en sucesivas reuniones virtuales en las próximas semanas.