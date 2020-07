Choripaneros levantaron una carpa en adyacencias a Inspección porque no los dejan trabajar

Unos 30 trabajadores que comercializan choripanes en distintos puestos callejeros levantaron una carpa en adyacencias a Inspección General, luego que fueran intimados y multados “por ganarnos en pan de nuestras familias” dijo Rubén Darío Almada, referente del Sindicato de Choripaneros de Mar del Plata.

En diálogo con “el Retrato…”dijo que “Nosotros queremos que nos dejen trabajar. Entendemos el tema de la pandemia pero nos pidieron un protocolo. Cumplimos con los requisitos que ellos no pudieron. Cuando salimos a trabajar nos hacen multas de diez mil pesos o si no nos vamos, nos secuestran el vehículo”, acotando que hoy agrupan “a 32 personas, pero hay más. El viernes anduvo Inspección General en la Ruta 88 y Champagnat avisando que teníamos que cerrar. El día sábado a ese compañero lo hicieron cerrar y le hicieron una multa. Esa fue la orden de Inspección General”.

– Han tenido respuesta de este reclamo?

– No. Guillermo Montenegro quedó en armar una mesa de diálogo pero hasta el día de hoy nada. No tenemos ayuda del estado. No cobramos nada. Solo uno de nosotros cobró el IFE porque tiene cáncer de pulmón. No nos dieron ni una mano con eso.

– Como sigue esta situación para ustedes?

– No va a terminar. Va a ser una lucha larga. No nos quieren dar una solución. Queremos regularizarnos. Pagar un monotributo social. Que tengamos una ordenanza y un permiso. Los concejales nos apoyaban. Habían dado su voto. Querían regularizarnos pero nunca lo hicieron pese a que tenemos una ordenanza vigente.