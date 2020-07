Punta Mogotes: El mejor amigo del hombre con dueños irresponsables

Desde 2014 rige en General Pueyrredón la Ordenanza 22031 que establece las responsabilidades de los tenedores de mascotas y también las obligaciones de la Municipalidad. Preocupados por las consecuencias sanitarias que pudieran ocasionar a los transeúntes, vecinos de Punta Mogotes señalaron que si bien la existencia de perros callejeros ha aumentado considerablemente, el mayor problema “es el de perros sueltos con dueño”.

Una vecina de Mar del Plata, María Delia, narra en diálogo con “El Retrato …” parte de su odisea con los perros del barrio de Punta Mogotes: “Viene de tiempo este tema. Hace 20 años que vivo en Punta Mogotes, por su tranquilidad, por su cercanía al bosque, al mar y la playa. Pero con los años el barrio fue creciendo y cada vez más gente opto por la zona sur. Esto aumentó la población y en la misma relación los perros sueltos en las calles.”

En el distrito, la problemática de los perros sueltos y perros potencialmente peligrosos ya se encuentra regulada en el marco de la ordenanza 22031, sin embargo, a seis años de su puesta en vigencia, el cumplimiento de la misma se encuentra obstaculizado por la falta de personal que cuenta el área de Zoonosis. Pero la vecina reclama contra la adopción comunitaria, figura que no está contemplada en la resolución: “Es increíble la cantidad de perros sueltos por Punta Mogotes. Muchos vecinos adoptan a los perros de forma comunitaria y todos son los dueños mientras no haya un problema, pero ninguno es responsable cuando sucede algo. Como los perros marcan su territorio, se convierten en patrones de la vereda y cuando alguien pasa ya sea caminando, en bicicleta, skate o moto, te corren o te muerden. No tengo nada contra los animales. Tengo un perro y un gato a los cuales les brindo todos los cuidados. Pero nadie es responsable de esos perros.”

Situaciones como esta suelen darse “diariamente” en ese barrio de Mar del Plata, aseguró Walter, vecino del barrio, quien agrega: “El año pasado iba caminando por García Lorca entre Castro Barros y Colombres, me rodearon cuatro perros y uno me mordió. Por suerte pasaba una señora en auto que me auxilió. En esa oportunidad localice al dueño, (quien dijo no serlo) pero que le daba alimento y lo tenía en la puerta de su casa. Tuve que aplicarme la antitetánica y el perro fue enviado a zoonosis en observación. Por suerte el perro no tenía rabia pero está nuevamente suelto por el barrio. Tiempo atrás mi hija andaba en bicicleta por la zona de la calle Lynch al 1700 cuando un perro la mordió en la pierna. Al no localizar al dueño, tuvo que aplicarse la antirrábica en Colon y Salta, más la curación, vendajes, etc”

Ahora sucedió nuevamente: “Hace unos días mi hijo salió a trabajar en una bicimoto y en Colombres entre Lynch y Lorca, unas perros que estaban en la puerta de una casa lo corrieron y lo mordieron en una pierna. Al preguntar de quienes eran esos perros una señora contestó que eran de los vecinos, quienes los alimentan pero los dejan en la calle. Los perros comunitarios funcionan para los vecinos en forma de alarma comunitaria, justificando así que estén sueltos. Todos son dueños, son de todos y no son de nadie. Porque nadie es responsable de los perros. Contra los animales no tengo nada, pero si con los dueños irresponsables. El problema no es del perro sino de los propietarios. Yo no dudo de las buenas intenciones de cuidar a perro abandonado, pero tengo que cumplir con el cuidado de mi mascota (correa, collar, bozal, vacunas, identificación, esterilización) y el cuidado de mis vecinos.”

Por ahora, como desde hace mucho tiempo, los vecinos no tienen respuestas ni soluciones. Hasta que suceda algo que no tenga retorno, y todos se rasguen las vestiduras, por no haberlo advertido a tiempo.