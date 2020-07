Alejandro Ferro: “La situación en Mar del Plata no es la deseable, pero se esperaba dentro de una pandemia”

“La situación en Mar del Plata no es la deseable, pero se esperaba dentro de una pandemia. Una ciudad de más de 500 mil habitantes y a 400 kilómetros de un foco pandémico como es el AMBA sería un milagro que no tuviera casos como estaba ocurriendo hasta ahora”, sostuvo el reconocido infectólogo de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, el profesional señaló que las autoridades provinciales “bien claramente” han referido que si el AMBA se descontrolaba “también se iba a descontrolar Rosario o Córdoba”, en relación a lo cual agregó que debería incluirse a Mar del Plata. “No está pasando nada en la ciudad que uno no espere que ocurra dentro de una pandemia”, resaltó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cómo se debería controlar este brote pandémico en la ciudad, respondió que “con medidas de responsabilidad individual de cada uno, fundamentalmente con el distanciamiento social, con el adecuado uso de barbijo particularmente en lugares cerrados, con el lavado de manos y con el uso de alcohol”.

“Desde el punto de vista de las autoridades, para controlar estos números es necesario hacer más test”, remarcó al mismo tiempo que aclaró que desde hace un tiempo atrás viene proponiendo, sin lograr eco adecuado, “empezar a testear en forma periódica los grupos de alto riesgo como son los geriátricos, internos asintomáticos, trabajadores de la salud e ingresos”.

“Los casos positivos registrados en el personal de

salud de la ciudad superan por 3 a la media nacional”

En relación a esto último, consideró que deberían hacerse testos particularmente a los empleados de la salud del Hospital Houssay, el cual “ha demostrado que puede ser un núcleo importante de contagio, ya que mantiene esta relación tan importante con los geriátricos por ser un hospital de la tercera edad”.

“Una importante cantidad de los casos de COVID registrados en Mar del Plata están relacionados con las instituciones de la salud. “De hecho, los casos positivos registrados en el personal de salud de la ciudad superan por 3 a la media nacional”, apuntó y añadió que, por ello, “trabajar sobre el personal de salud asintomático haciendo PCR en forma periódica sin ausencia de síntomas puede ser una medida que marque una diferencia”.

“Todos tienen que comprender que este virus no se lleva

bien con las fiestitas y reuniones familiares o entre amigos”

En ese contexto, Ferro hizo hincapié en la situación que se prevé en Mar del Plata para las próximas semanas y no descartó que los casos sigan en aumento. “Es probable que se incrementen los casos positivos, porque la ciudad cada día está tratando de abrirse más; lo cual debe hacerse, pero con mucho cuidado y la responsabilidad social individual está muy metida dentro de eso”, resaltó.

“Todos los individuos tienen que comprender que este virus no se lleva bien con las fiestitas y reuniones familiares o entre amigos. Estas cosas hay que evitarlas, porque el virus está en las personas y en la medida que éstas se reúnan compartiendo bebidas, comidas o abrazos y no puedan cumplir con el distanciamiento, es probable que alguno tenga una infección asintomática, y contagie al resto. Lamentablemente, no hay otra forma de evitar la propagación del virus”, explicó.

“La cuarentena que ha sido tan útil está dejando de

tener efecto porque hay un cansancio generalizado”

Sin perjuicio de ello, Ferro aclaró que “todas estas medidas no van a terminar con la pandemia, porque ésta finalizará solamente con una vacuna o antiviral que termine con el virus, pero por el momento como no está ni lo uno ni lo otro, las medidas de distanciamiento social, el uso de barbijo y lavado de manos es lo único que tenes por el momento junto con el testeo por parte de las autoridades”.

“Eventualmente, en el caso que la situación se descontrole totalmente, hay que utilizar las medidas de cuarentena o bloqueo, pero manejada con un bisturí y no con una cuchilla; es decir, cerrar determinado lugar o barrio, sin tener que cerrar la ciudad, porque la cuarentena que ha sido tan útil está dejando de tener efecto porque hay un cansancio generalizado y no se puede vivir todo el tiempo en cuarentena”, consideró.

“No se puede derivar compulsivamente a las personas a ningún

lugar en particular para hacer un estudio por parte del Estado”

Por último, se refirió a los hisopados compulsivos que se realizan en laboratorios privados a las personas que vienen a Mar del Plata de diferentes focos de infección. “Hubo un pedido de informe de algunos concejales de Acción Marplatense y se está tratando el tema. Tiene que hacerse una aclaración de esto y eventualmente si el Municipio decide hacerlo, debe llevarlo adelante de una forma absolutamente transparente, siguiendo los lineamientos que dicta el Colegio de Bioquímicos”, apuntó a la vez que consideró: “No se puede derivar compulsivamente a las personas a ningún lugar en particular para hacer un estudio por parte del estado”.