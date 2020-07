Cesar Trujillo (UOCRA) : “Si no hay inversión, no hay obra y si no hay obra no hay trabajo”

Luego de un encuentro mantenido con autoridades del Municipio de General Pueyrredón, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) continúa avanzando en las gestiones para poner en marcha en la ciudad un plan de incentivo de la inversión privada a los efectos de lograr la reactivación de la industria, que se encuentra seriamente afectada producto de la pandemia y de las medidas dispuestas a nivel nacional para evitar la propagación del coronavirus.

“Estuvimos viendo las posibilidades que hay de generar la apertura de la industria de la construcción. La idea es modernizar una ordenanza que funcionó durante el año 2003/2004, que se llamaba Promoción para la Industria de la Construcción, a los efectos de darle más posibilidad a los inversores y no le falte el trabajo a los empleados del sector, porque si no hay inversión, no hay obra y si no hay obra no hay trabajo”, explicó el referente de la UOCRA.

En tal sentido, Trujillo describió que el proyecto está próximo a ser finalizado, el cual “es muy ambicioso” para todo aquél que desee realizar una inversión en Mar del Plata. “Países como La República del Paraguay y Uruguay están haciendo promociones muy importantes para fomentar las construcciones, lo cual hace que muchos se estén yendo a esos países a invertir, porque se les da ventajas fiscales a los inversores”, detalló.

“Desde la UOCRA estamos tratando que nos escuchen a los efectos de encontrar alguna alternativa para cuando se salga de esta pandemia, donde el panorama va a ser muy difícil”, señaló al mismo tiempo que comentó que “la construcción da mano de obra rápidamente para todos, porque 40 gremios directos e indirectos son beneficiados por la misma”.

Asimismo, remarcó que desde el gobierno nacional también están analizando la manera que existe para poder reactivar la industria de la construcción. “El tema está muy difícil, porque en Capital Federal, CABA y Gran Buenos Aires el sector está frenado desde marzo y hay más de 150 mil trabajadores registrados que están actualmente desocupados”, apuntó.

“Hay que darles la posibilidad a todos aquellos que iban a invertir en Capital Federal para que inviertan en la región, fundamentalmente en Mar del Plata, que es un lugar atractivo en ese sentido”, resaltó el referente de la UOCRA a “el Retrato…”

En ese contexto, precisó que desde el Municipio de General Pueyrredón se encuentran manteniendo encuentros con diferentes autoridades a los efectos de ir dándole forma a la iniciativa y que pueda tener respaldo un respaldo legislativo para poder ser aplicado en el corto plazo en la ciudad. “Nos quedamos más tranquilos después de la reunión. Esperamos que tenga sus frutos pronto para que el sector de la construcción pueda reactivarse con la inversión de aquellos empresarios que vienen de otros lugares como Capital Federal, Córdoba, etcétera e incluso de Mar del Plata misma”, subrayó.

“En estos días los concejales se van a estar reuniendo a los efectos de tratar este proyecto y luego nos sentaremos de vuelta a conversar. Estamos muy preocupados, porque la situación está muy mal”, resaltó César Trujillo.

Por último, hizo hincapié en la reactivación de la obra privada, la cual volvió a la actividad la segunda semana de mayo tras los permisos otorgados por la Municipalidad. “Cuando volvimos a trabajar a la obra había un pedido de construcción de alrededor de 620 viviendas de las cuales se empezaron unas 480, mientras que las demás no arrancaron por diferentes motivos”, señaló.

“Estamos trabajando a media máquina, es decir, al 50% de lo que se venía trabajando. Igualmente nos estamos cuidando mucho y con un protocolo muy estricto por todo lo que está sucediendo en Mar del Plata, porque volver para atrás sería terrible laboralmente. Los trabajadores cuidan a rajatabla el cumplimiento del mismo”, concluyó.