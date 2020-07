Ciano: “Prevenir a nuestros chicos del grooming es una tarea de todos”

Según cifras de UNICEF, el grooming lamentablemente es una de las tres modalidades delictivas más utilizadas contra menores de edad. Por eso, el concejal Ariel Ciano presentó un proyecto para que el ejecutivo local difunda más información al respecto en el partido de General Pueyrredon y con especial foco en los chicos y chicas que son las victimas de este flagelo. “Los adultos somos conscientes de la importancia y los peligros que tiene la calle para un menor, pero es también cuando están conectados a internet donde además más debemos prestar especial atención, pues no sabemos realmente con quién puedan estar hablando”, expresó Ciano ante la exposición que generan los juegos en líneas y las redes sociales si no cuentan con la supervisación necesaria.

“Días atrás participamos de una jornada de capacitación organizada por el Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados de la Nación, que dirige el marplatense Federico Cermelo. Allí se abordó en detalle este tema con fuertes testimonios de madres de chicos y chicas de la ONG Mamá en línea que sufrieron ciber acoso. Nos parece que el camino que debemos remarcar es el de la concientización, pues si bien hay una ley que señala al grooming como un delito y sanciona a los autores de estos hechos, debemos con todos los medios a nuestro alcance, estar alerta, porque prevenir a nuestros chicos del grooming es una tarea de todos“, agregó.

Aún resta que el proyecto en cuestión avance en el Concejo Deliberante, algo que por su tenor ya se da por descontado, “siendo que esta lucha no tiene banderías políticas y es por medio de la institucionalidad y las herramientas de la democracia del Siglo XXI, que se puede transmitir un mensaje claro y preciso a quienes más debemos resguardar. Es imprescindible que desde lo local se promueva la campaña nacional que ya está en marcha y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y el ENACOM, entre otros organismos e instituciones“, señaló Ciano.