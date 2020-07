Amigos y familiares en un sentido recuerdo de Juan Pedro Catelén (23/2/46 – 28/6/2020)

A casi 20 días de su partida, Juan Pedro Catelén, un chacomunense de nacimiento, pero marplatense por adopción, fue recordado por amigos y familiares, que lo siguen sintiendo presenta a pesar de su ausencia física.

Nacido en Chascomus el 23 de febrero del 46, vivió allí hasta los 12 años, cuando su familia se mudó a Mar del Plata. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de la Plata, donde también fue presidente del Centro de Residentes Universitario (CRU). Tuvo que suspender su carrera para hacer el Servicio Militar durante dos años en la base naval de Mar del Plata. Al terminar, concluyó su carrera de abogacía en La Plata, y volvió a esta ciudad.

Aquí ejerció su profesión de manera independiente y trabajó como abogado de Vialidad Municipal. En su trayecto profesional también fue consejero del Colegio de abogados de Mar del Plata.

DESPEDIRSE…

La muerte existe tanto como la vida. Vivir… con todo lo que implica para cada ser vivir…para luego, en algún momento…dejar de estar en el plano terrenal…morir

Muchas veces la muerte da “aviso”… nos muestra que puede haber una cercanía de despedida y otras muchas veces la muerte llega sin avisar y se lleva así, de repente, a quien tanto queremos…

Y sí, la muerte duele y la despedida cuesta, porque decir adiós a nuestro ser querido, es de alguna manera, aceptar perder una parte nuestra, una parte de nuestro corazón. por eso el duelo… duele…se sufre… y el duelo sigue hasta que terminamos de soltar ese sufrimiento… lo dejamos ir y nos vamos quedando con los lindos y buenos recuerdos de ese ser querido y cercano que ya no está entre nosotros…Pero permanecerá por siempre en nuestros corazones…

María Julia Catelén, hija de Juan Pedro lo recordó, con un sentido escrito que resume el amor que la familia le profesaba.

En el mismo señala textualmente:

Papá murió el 28 de junio de 2020, así, de repente. No lo esperábamos porque transitaba una enfermedad de lento deterioro. Nos sorprendió tanto que cuando lo despedimos en el cementerio nadie pudo expresar el dolor o recordarlo con palabras. Cortó el silencio un aplauso interminable. Pero queda vacío el pecho por no haber podido expresar los sentimientos en ese momento y eso quisiera hacer acá. Recordar al Dr. Catelén, Juan Pedro, Pelusa, Pelu, papá…

Como bien dijo mamá a una de las tantas personas que llamó para expresar su cariño, afecto y apoyo: papá era claroscuro. Tenía sus momentos de introspección y retraimiento, pero su brillo era tan fuerte que los oscuros quedaban en segundo plano. Papá nos llenó los días con sus bromas, chistes, sonrisas e ironías. Seguramente todos podamos recordar una reunión en la que nos hizo reír con sus chistes y su nariz colorada hasta que dolieron las costillas y los cachetes. A quienes tengan la fortuna de poder hacerlo, los invito a convocar ese recuerdo y hacer presente a papá. Él era culto, creativo, familiero, y mucho más. Pero su sentido del humor, para mí, es por lejos lo que más lo caracterizó. Y con humor vivió cada día de su vida. Me regocija pensar que la noche de su velorio lo recordamos en una cena memorable de anécdotas y recuerdos alegres, ni una lagrima derramada, solo risas y carcajadas. Creo que le hubiera gustado.

Yo me llevo su recuerdo así, pícaro. Me di cuenta que ni siquiera lo elegí, me salió recodarlo con chistes, bromas y algo de humor negro. Sé que no todos los que me escucharon lo entendieron. Así habrá sido porque con papá siempre nos reconocimos como almas similares, que pensaban y sentían parecido. Nos entendíamos. Después de todo, soy “su hija mayor preferida”.

CON AMOR, TU FAMILIA QUE TE QUIERE Y TE EXTRAÑA