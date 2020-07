Tras la firma de acta para seguir con las sesiones virtuales, la Cámara baja continúa la actividad

La Cámara de Diputados continuará esta semana con el trabajo en comisiones de manera virtual, luego del acuerdo al que arribaron días atrás el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de los bloques parlamentarios para prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto.

En el acta, firmada el martes pasado, se estableció la prórroga por 30 días del protocolo que permite el trabajo remoto del cuerpo y se establece que “en las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Cámara en las cuales se proceda a considerar y despachar expedientes, dichos dictámenes tendrán plena validez”.

En ese sentido, una de las prioridades del cuerpo es debatir en los próximos días en comisión un proyecto del gobierno nacional que establece la moratoria de las deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 30 de junio, que podrán pagarse en un plan de entre 96 y 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

Fuentes parlamentarias recordaron que también este mes la Cámara de Diputados prevé contar con la visita del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, ya que el mes pasado concurrió a brindar su informe al Senado.

Las fuentes dejaron trascender que la posibilidad de que Cafiero concurra durante julio a Diputados se analizó en la última reunión de Labor Parlamentaria y que incluso el propio funcionario se mostró dispuesto a asistir en las próximas semanas a la Cámara baja, aunque no se precisó la fecha.

Entre otras iniciativas, la agenda de Diputados contempla además instituir el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino, en conmemoración del naufragio del submarino ARA San Juan.

Ese proyecto, que será analizado por la comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos), propone que el 15 de noviembre sea feriado nacional y día no laborable, en homenaje a los héroes del submarino.

También, figuran entre los temas a tratar esta semana varias iniciativas vinculadas a prevenir la violencia de género, a buscar medidas de protección y a fortalecer los derechos de las personas LGBTIQ+.

Las iniciativas para fortalecer los derechos de las mujeres y las políticas de género constituyen políticas centrales del gobierno del presidente Alberto Fernández, quien dejó claro que la agenda de género iba a ser prioridad de su gestión.

“En estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres”, aseguró Fernández, en uno de los pasajes más celebrados de su discurso ante la Asamblea legislativa del 1 de marzo, en el que marcó que “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República”.

En el Congreso, la iniciativa para que las personas trans travestis tengan un cupo dentro de la Administración Pública y los proyectos para erradicar la violencia de género, así como el abordaje de este delito en la justicia, son los principales temas que atraviesan el debate parlamentario por estas semanas.

De todos modos, se trata de reuniones informativas que se vienen realizando y que, para avanzar, deberán firmarse dictámenes de consenso que faciliten su debate en el recinto.

En ese marco, este lunes a las 15, la comisión de Legislación General, debatirá, además, un proyecto para declarar el 7 de marzo como Día de la Visibilidad Lésbica en todo el territorio nacional.

El martes, en tanto, en la comisión de Mujeres y Diversidad, a cargo de la diputada Mónica Macha (Frente de Todos) se continuará con el análisis de los proyectos presentados en la cámara baja que buscan garantizar que las personas trans travestis tengan un cupo dentro de la Administración Pública.

La intención del oficialismo es tener sancionada antes de fin de año una ley que garantice la inclusión de estas personas, ya que forma parte de las políticas que instrumentará el próximo año el Gobierno nacional, según se informó en los avances del presupuesto 2021, ya enviado días atrás al Congreso.

Por otro lado, el jueves, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación¨Penal y de Mujeres y Diversidad, se analizarán los proyectos de justicia penal y de género presentados en la cámara baja, con la presencia de la socióloga feminista y asesora en género del Presidente, Dora Barrancos y otras especialistas en el tema.

La cámara baja ya realizó cuatro audiencias, una de ellas con la presencia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en el marco de un plenario de comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, donde se analizaron los proyectos en estudio para determinar las falencias normativas sobre prevención y protección ante la violencia contra las mujeres.

En esas audiencias, funcionarias nacionales y provinciales, entre ellas la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, así como referentes feministas insistieron en la necesidad de no agravar penas, sino tratar temas puntuales como la penalización de la difusión de imágenes sexuales no consentidas y la prisión domiciliaria de las embarazadas o con niños a cargo.

Estos temas se abordarán en la comisión de Legislación Penal, a cargo de Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos).