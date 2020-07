Clausuraron la pesquera y cierran preventivamente el café La FonteD’Oro de Colón y Buenos Aires

Mientras que la Municipalidad clausuraba una “pesquera” ubicada en Alejandro Korn al 3000 a raíz de haberse detectado allí 10 de los 41 casos de coronavirus en pasado domingo, la empresa que explota las confiterías La Fonte D’ Oro cerró la sucursal de Colón y Buenos Aires de manera preventiva, luego que un trabajador del lugar mantuviera contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19 de los últimos registrados en Mar del Plata.

En cuanto a la pesquera, a la que vecinos califican como planta clandestina de procesamiento de pescado, funcionaba en el limite de los barrios Juramento y Cerrito Sur donde en las ultimas horas se registraron diez casos positivos de COVID, la Comuna procedió a su clausura por 14 días y de esa manera los trabajadores no se presenten en sus puestos. Cabe acotar que el lugar no contaba con habilitación municipal para la tarea que desempeñaba.

Juan Di Mateo, titular del SAME consultado por una eventual vinculación entre los casos de esta pesquera con los que se registran en el hospital Houssay y el hogar de ancianos Námaste, el titular del SAME indicó que “es una posiblidad” que se encuentra actualmente en investigación epidemiológica.

PRECAUCIÓN DE LA FONTE

Desde La Fonte D’Oro se indicó que el cierre preventivo del local de Buenos Aires y Colón a modo de precaución y además para realizarle el hisopado a todos los empleados del lugar; remarcándose que esa firma no tiene empleado alguno afectado de COVID.

Todo se inició cuando la trabajadora comunicó a la empresa que un contacto estrecho suyo, trabajadora de salud, recibió el resultado de un hisopado y dio positivo. Con lo cual, pasó a estar aislado, según lo establece el protocolo para casos estrechos. También remarcaron que desde el primer momento de la apertura de los bares, se cumple con el protocolo existente para ese sector productivo.