La pandemia no los frenó e inauguraron un nuevo local de “Listo, pesalo y llevalo”

En plena pandemia y después de haber cumplido un año de la puesta en funcionamiento de la sucursal ubicada en calle Falucho 3001, la casa de comidas vegetariana “Listo, Pesalo y Llevalo” inauguró este jueves un nuevo local gastronómico en la zona del microcentro de la ciudad. “La idea es continuar con más locales y dando más oferta a esta distinta modalidad de comida, de productos y de manera de atender también”, destacó uno de los titulares.

Uno de los propietarios de la reconocida casa de comidas, Gonzalo Montesinos, dialogó con “el Retrato…” y manifestó su alegría poder haber podido concretar la apertura del nuevo local, ubicado en la calle San Martín 2920 de la ciudad. “Habíamos cerrado una semana antes de la pandemia la posesión de este local. Con toda la incertidumbre, pero teniendo a tanta gente detrás comprometida y con ganas de apostar, decidimos hacerlo”, expresó.

“Volver a la actividad y hacerlo con un nuevo local nos produce a todos una felicidad enorme, porque esto no es sólo un logro nuestro como emprendedores, sino también junto a los clientes, que sin ellos confiando en las empresas locales y cumpliendo con los protocolos necesarios, no sería posible. Esto nos da esperanzas en creer que se puede salir de esta situación si nos cuidamos y apoyamos entre todos, respetando las medidas de seguridad, el distanciamiento y los protocolos”, expresó.

“Nuestro concepto es que lo que probás hoy, lo hicimos hoy. Se ofrece comida nutritiva, saludable, no carne, no pollo y no pescado para incluir a todos y todas de todo rango etario. La idea es que la gente puede resolver el almuerzo o la cena de la semana. Entrás, elegís, te servís, lo pesas, lo pagás y lo llevás”, señaló.

En tal sentido, uno de los titulares de “Listo, pesalo y llevalo” resaltó que los menús que se ofrecen en las dos sucursales son económicos y que se adaptan a todos los presupuestos. “Lo que se paga, es lo que pesa eso que se sirven. El valor del kilo es de $300, por lo que, es muy accesible”, afirmó a la vez que comentó que “se apuesta a seguir, dar trabajo y a que todos puedan ver que, pese al momento difícil que se está atravesando, se puede”.

“Había mucha gente detrás de este local esperando para llevar adelante el emprendimiento”, describió y agregó que entre los dos locales cuentan con 7 empleados, más todos los que trabajan por detrás como proveedores, gente de mantenimiento, obra, etcétera.

Montesino resaltó al grupo humano detrás de esta firma de capitales marplatenses: “Ante todo, somos amigos y socios, que nos sentimos respaldados por toda la familia de Listo, con trabajadores cuyo presente depende de las decisiones que nosotros tomemos. Así fue como nos propusimos dar continuidad a la obra que hoy abrimos gracias al entendimiento y fundamentalmente, el acompañamiento de cada uno de ellos”.

Por otra parte, se refirió a cómo atravesaron todos estos meses de inactividad. “Fue muy difícil este momento. Teníamos comprometidos 5 empleados que nos acompañaron y tuvimos que solventar los gastos –con los otros dueños- de nuestro bolsillo particular, porque al ser nuevos en el local no teníamos una espalda como para estar tanto tiempo a puertas cerradas”, remarcó.

“Pudimos acomodarnos con el delivery y después con la modalidad para llevar aún más, pero hoy estamos trabajando y abriendo para solamente solventar los gastos de empleados y cargas sociales con la esperanza de poder trabajar un poco mejor más adelante”, sostuvo.

Por último, Montesinos reconoció que pudo llevar adelante este proyecto, después de haberlo analizado durante varios años con sus socios, Rubén Ignacio Alarcón y Hernán Escorniadenchi. “La idea es continuar con más locales y dando más oferta a esta distinta modalidad de comida, de productos y de manera de atender también”, concluyó.