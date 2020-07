Federico Goransky, un empresario que se reinventa para poder superar este tiempo e cuarentena

“Por el momento lo único que nos queda es reiventarnos” señaló el empresario gastronómico Federico Goransky en diálogo con “el Retrato…”al referirse a la situación por la que atraviesan sus emprendimientos; el restaurant “Santa…” y el sector gastronómico con entretenimiento Bruto de Playa Grande, y el hoy bar “Estación Central” sito en Alsina y Garay.

No dudó en afirmar que “la situación interna en el rubro gastronómico no da para más. Tenemos que buscarle la manera de volver a darle vida a este sector” para enfatizar que “hoy rezamos a Dios para que esta situación cambie, caso contrario puede ser un verdadero desastre”, para remarcar que “En esta etapa y desde que comenzó la pandemia, nos estamos haciendo cargo del 75% de salario de los más de 100 trabajadores que tenemos”, ya que “nadie les paga ni el IFE, ni la ATP, por lo que me hago cargo de ese importe” dijo al referirse a los empleados de aquellos tres lugares.

En relación a los dos primeros establecimientos, Goransky señaló que “en el caso puntual de “Santa…” por estos días estamos apoyando las gestiones que realiza Rofolfo Parato en nombre de la Asociación Hotelera Gastronómica, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros ante Alejandro Carrancio y otros integrantes de la Comisión para la Reactivación Económica del Concejo Deliberante para permitirles a las cafeterías poder ofrecer dos menúes diarios, que acompañen la venta de café y el servicio de pastelería”

En tal sentido el joven empresario apuesta a lograr esas autorizaciones “ya que es medio insólito que se puedan vender tostados, por ejemplo, y no un sándwich de milanesa… ¿Cuál sería la diferencia?”

También consideró difícil la reapertura de “Santa…”, ya que “por más que podamos servir cafés, el acceso a ese sector de Playa Grande, si el tiempo no acompaña, es dificultoso” acotando que “ahora si tuviéramos la posibilidad de abrir como restaurante de 19 a 23 y solo con reserva anticipada, ahí la cuestión cambiaría. Pero eso por ahora es imposible”.

En relación a “Estación Central” indicó “allí nos hemos podido, por decirlo de alguna manera, reinvertar el lugar como café desde el pasado jueves, y ha sido más que promisorio este comienzo”

Cuando “el Retrato…”lo consultó sobre si vislumbrada una fecha aproximada para la reapertura de “Bruto”, no arriesgó ninguna. “Hoy es imposible, por más que pongamos nuestras mejores intenciones, llegar a mantener el distanciamiento social. Así trabajemos al 50% de su capacidad, en algún momento la gente se va a juntar, y cómo lo controlaremos. En este rubro vamos a tener cómo evoluciona la pandemia ya a nivel nacional”, reconociendo que la entidad que agrupa a este sector de entretenimientos, IDEAR, trabaja en un protocolo a futuro.