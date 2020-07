Montenegro afirmó que “Sabemos que va a haber contagios y si hay que dar marcha atrás, se dará”

“Sabemos que va a haber contagios y, si hay que dar marcha atrás, se dará, pero estamos haciendo todo lo posible para que no suceda. La clave es el respeto del marplatense con una enfermedad que la única forma de combatirla es con el lavado de manos, el uso del barbijo, y el distanciamiento social”, resaltó EL Jefe Comunal Guillermo Montenegro en diálogo con el periodista y conductor del programa Info Pesca, Diego Fernández.

“La verdad que no me lo esperaba. Un amigo me llamó un día y me dijo: ‘gordo’ me compre un freezer y lo llené de carne. Francamente si me decían hace 3 meses que la foto de hoy iba a ser esta, la compraba en dos minutos”, se sinceró Montenegro.

En otro tramo de la entrevista, Montenegro se refirió a la temporada de verano que se aproxima y sostuvo que está pensando en eso todo el tiempo, en arreglar las calles y el mapa de seguridad porque “la temporada mueve mucho empleo para los marplatenses”.

“Es muy importante, pero nos frena porque nuestros grandes visitantes son habitantes de CABA y AMBA, donde la situación sanitaria de ambos hoy es compleja. Pero vamos a poner la cabeza para pensar que va a ser una buena temporada. Mar del Plata, y la costa bonaerense, va a ser un destino elegido por la gente porque creo que no se van a animar a subir a un avión e irse afuera. Por lo cual tenemos un diferencial como para aprovecharlo”, sostuvo.

VOLVIO LA PESCA

En relación estrictamente con el tema de la pesca deportiva, el Jefe Comunal sostuvo que apela a la responsabilidad de cada uno y dijo no puede ir a controlar si cada pescador utiliza el barbijo. Asimismo, resaltó que durante el mes que se abrió la pesca para el consumo, hubo mucho respeto. “Sabemos que, si no funciona, tendremos que dar marcha atrás”, aseguró Montenegro, quien explicó que a partir del viernes pasado la pesca está habilitada todos los días, de sol a sol.

Sobre la situación anterior a que se habilitara la pesca para consumo, el Intendente contó que lo “volvieron loco” al respecto. “Fue tremendo. Me pasó algo muy gracioso porque salgo un día de casa y un muchacho que pasaba en una camioneta, que además es podador, para y me dice ‘Montenegro lo banco a muerte, pero cuándo vuelve la pesca’. Me preguntaban todos”, señaló.

LA LAGUNA DE LOS PADRES, CERRADA

Sobre los lugares donde se podrá practicar la pesca deportiva, Montenegro aclaró que la Laguna de los Padres aún permanecerá cerrada y estará prohibida allí cualquier actividad. “Este no es el momento de generar complicaciones. Vamos a ir a avanzando según la situación sanitaria del Partido. Los epidemiólogos no lo recomiendan. Sabemos que es difícil pedir paciencia en estos momentos, pero vamos a seguir avanzando”, agregó.

También fue consultado por aquellos pescadores que desean hacer salidas recreativas con embarcaciones. “Estamos trabajando con Prefectura sobre ese tema, porque estamos aprovechando para ordenar la pesca embarcado de costa”, aclaró.

SU SALUD Y SU RELACION CON LA PESCA

En referencia a su estado de salud, luego de haber sido operado de cadera, Montenegro contó que está muy bien, haciendo la recuperación con kinesiología. “Sinceramente estaba muy dolorido, eso me ponía de malhumor permanente. Me costaba caminar y hasta dormir. Me iba a operar a principios de abril, pero por la pandemia se suspendió. Cuando se comenzaron a habilitarlas de nuevo hablé con el médico el lunes y el sábado me operé porque ya no daba más. Me sacaron el dolor y me cambió la cara”, dijo

Mas adelante agregó que es muy importante porque tiene mellizos chicos y un bebé en camino, y no se podía ni siquiera sentar a jugar con ellos.

Siguiendo con una entrevista amena y relajada, contó cómo es su relación con el mundo de la pesca. “Arranqué desde muy chico a pescar con mi viejo. A todos los hijos de marino nos llevaban a la escollera de la base. Nos habíamos fanatizado, porque había torneos y yo me sentía el gran pescador. También hice pesca embarcado. Me divertía ir a la laguna de Mar Chiquita a pescar pejerrey”, contó Montenegro.

Acerca de si en Mar del Plata podrían volver los grandes torneos de pesca como hubo en otras épocas, aseguró: “No tengo dudas de que se pueden volver a tener grandes torneos. Es cuestión de ponérselo como meta. Hay mucho para hacer, porque la pesca es la identidad marplatense. Además, se generaría un lugar de encuentro, de turismo. Creo que pasada la pandemia habría que sentarse a diagramarlo”

Por último, en su diálogo con el programa InfoPesca, que se emite todos los miércoles de 20 a 22 por FM 89.1 Vinilo, contó que su hijo, como regalo de cumpleaños, quería a llevarlo a pescar embarcado, pero que fue él quien lo pospuso porque enero y febrero para la ciudad son meses muy intensos de trabajo. “Le dije que lo dejemos para Semana Santa, y nos agarró la cuarentena, así que todavía me lo debe”, rió el Intendente.