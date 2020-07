Un feriado nacional que trajo un largo fin de semana para disfrutar de Mar del Plata a pesar de la pandemia

A pesar de los casos de cuarentena que se multiplican peligrosamente en Mar del Plata, cientos de ciudadanos salieron a disfrutar, con el frío como acompañante, de diversos sectores de la ciudad y en especial de la costa, en este largo fin de semana potenciado por el 9 de Julio que nos permitimos los marplatenses en familia.

Esta fue la zona elegida por cientos de marplatenses que se abrigaron “hasta las orejas” y caminaron un rato, muchos dejando de lado los 500 metros “sugeridos” .Con tabapocas y manteniendo la distancia, muchos salieron a disfrutar del sol que brilló pasado el mediodía.

No hubo desbordes, aunque sí volvieron a detectarse algunas irregularidades e infracciones: gente que concurrió a las playas, parques y plazas, pese a que esto no está permitido, como así también el consumo en vía pública de alimentos adquiridos en locales gastronómicos bajo la modalidad del take away.

Demás está decir que el movimiento se registró especialmente en el costero comprendido entre Constitución y Plaza España , y en la zona que va desde el Torreón hasta Playa Grande.