Montenegro le apuntó a las autoridades del Hospital Houssay: “Los protocolos no se han cumplido”

“Está más que claro que cuando los protocolos no se han cumplido, nosotros tenemos los problemas”, dijo el intendente Guillermo Montenegro apuntando a las autoridades del Hospital Houssay donde se detectaron la mayor cantidad de casos se registraron en las últimas horas , y que merecieron la intervención del PAMI a nivel nacional, preocupados por los contagios registrados en ese centro asistencial marplatense.

El Jefe Comunal en declaraciones ante la prensa descartó que se trate de un brote de casos. “No es un brote porque está más que claro que los pacientes infectados estaban internados antes de eso. De todas maneras no hay que relajarse. Igualmente y como vengo diciendo desde hace tiempo no voy a dudar en cuidar la salud y la vida de los marplatense.”

Ante el crecimiento de la curva de contagios en Mar del Plata, Montenegro pidió que “los vecinos sigan siendo exigentes en la prevención. Esto para todos, al vecino común, al comerciante, al personal de salud, al policía, al pescador y al que sale a caminar o correr”.

El Lord Mayor se refirió a esta situación luego del acto que encabezó por el 204° aniversario del 9 de julio de 1816 el cual se realizó en el monumento a la bandera de Playa Grande.

En primer término, se procedió al izado del pabellón nacional entonando las estrofas del Himno Nacional, interpretado por Claudio Corradini, director de la Orquesta Infanto Juvenil de la Municipalidad, Pablo Labataglia, músico del mismo organismo y la soprano Ana Magiar. También formaron parte del acto seis marplatenses que, a través de las redes sociales, fueron elegidos para sostener la bandera nacional durante el izamiento. Seguidamente, el obispo diocesano, monseñor Gabriel Mestre, realizó una invocación religiosa.

Luego, el Intendente manifestó que “ninguno se hubiera imaginado este 9 de Julio cuando comenzamos este 2020. La verdad es que también demostró como tenemos que hacer las cosas los argentinos, trabajar todos juntos y unidos. Todos los que tenemos distintas responsabilidades demostramos que estamos a la altura de las circunstancias, eso me llena de orgullo como intendente de mi ciudad”.

En esta misma línea, el jefe comunal puntualizó que “hoy claramente el objetivo es cuidar la salud y la vida de los vecinos. Queda claro que muchas cosas se pueden conseguir trabajando juntos por una Provincia y una Argentina mejor. Cuando nuestros próceres tomaron la decisión de unirse y llevar adelante la Independencia de un país como el nuestro, nunca pensaron en una división, en no trabajar todos juntos, en que esto no se podía lograr sin la solidaridad y voluntad de todo el pueblo argentino”.

Por último, Montenegro agradeció “el esfuerzo que hace cada uno en este momento en Mar del Plata, por el compromiso, el respeto, por la distancia social, el uso del barbijo, todo esto que demuestra qué es lo que podemos lograr trabajando uno al lado del otro. Les deseo un feliz Día de la Patria”

También estuvieron presentes el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; en representación de las Fuerzas Armadas, el comandante del Área Naval Atlántica y Base Naval Mar del Plata, Gabriel Attis; en representación de las Fuerzas de Seguridad, el jefe de Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor Aníbal Eduardo Moya, e invitados especiales.