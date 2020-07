“Wenchy”Mendez: “Alvarado llega a fines de junio arrastrando un déficit de alrededor de 5 millones de pesos”

Luego de dar de baja a gran parte de los jugadores del plantel profesional y de firmar nuevos contratos, el Club Alvarado de Mar del Plata ya se encuentra preparando su vuelta a la actividad para después de agosto. El presidente de la institución deportiva marplatense, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que esta situación los afectó “muchísimo” económicamente y que para fines de junio arrastrarán “un déficit de alrededor de 5 millones de pesos”

Wenceslao Méndez, titular del club Alvarado de Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Está pasando lo mismo que con todos los equipos de la Primera Nacional. Todos los clubes, salvo mínimas excepciones– como Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires, San Martín de Tucumán, etcétera, que están peleando la punta- están dejando libre a la totalidad del plantel y de a poco se van haciendo algunas incorporaciones acordes al presupuesto que vamos a tener de acá a diciembre”.

“Esto tiene que ver, no solo con el hecho de que no hay descenso, sino con que todos los clubes tienen serios problemas económicos y no están en condiciones de seguir pagando los sueldos abultados que se pagaban durante el torneo”, indicó el referente de la institución marplatense.

Asimismo, “Wenchy”Méndez señaló que en el plantel profesional hasta el momento cuentan con dos arqueros de categoría, los dos defensores centrales que también son de categoría y están estudiando ofertas tres jugadores más: lateral por derecha, extremo por derecha y volante .

“La idea nuestra es armar un plantel de entre 12 y 14 profesionales, es decir con jugadores que hayan tenido recorrido y el resto lo vamos a completar con lo que sería la reserva, el plantel de la primera local de Alvarado”, remarcó el también abogado marplatense.

En tal sentido, se refirió a las consecuencias que arrojó el tema de permanecer sin actividad deportiva durante esta pandemia. “En lo económico nos afecto muchísimo. Vamos a llegar a fines de junio arrastrando un déficit de alrededor de 5 millones de pesos, que no lo genera el fútbol. Si bien la AFA se ha portado muy bien, pero en este tiempo no se ha tenido ingresos y la planta del personal administrativo o los empleados del club son todos sueldos que hay que seguir pagando”, resaltó a la vez que aclaró que son 60 personas las que se encuentran desempeñándose en la institución.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la vuelta de la actividad deportiva, respondió que este miércoles se realizó una reunión a los efectos de la elaboración de un protocolo de seguridad. “Siempre mirando que la curva de contagios empiece a aflojar para poder reanudar con los entrenamientos. Hasta agosto no se ve factible de ninguna manera la vuelta que se pueda retomar con la actividad”, concluyó el titular del Club Alvarado en diálogo con “el Retrato…”