Vito Amalfitano: “Necesitamos que el sistema de transporte funcione de manera adecuada”

Desde el bloque del Frente de Todos reclamaron al Ejecutivo el cumplimiento del servicio de transporte público de pasajeros: “Los vecinos y vecinas no pueden seguir esperando”, señalaron.

Luego de más de dos semanas de conflicto, y después de que se destrabara parte de la negociación , desde el gremio anunciaron que el servicio no se repondrá hasta este jueves, y que continuarán los cortes nocturnos. Ante esa situación, concejales del Frente reclamaron al Intendente que accione para garantizar ese servicio esencial esta misma jornada.

“Es imperioso que el transporte vuelva a funcionar ya, los y las marplatenses no podemos seguir esperando. Hay muchos trabajadores que necesitan del colectivo, en especial en esta pandemia. No es una cuestión que se pueda seguir dilatando, y creemos que el Municipio debe garantizar este servicio”, puntualizó el concejal Vito Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Transporte.

En ese sentido, reflexionó: “A las 9 salimos a aplaudir a trabajadores de la salud que a las 12 no tienen con qué volverse a sus hogares. No sólo pedimos que este mismo miércoles se reanude el servicio sino que también solicitamos que se haga de forma ininterrumpida; no podemos permitir que a la noche no haya transporte. Y entendemos que la manera de hacerlo es como dijo nuestro presidente de bloque, Marcos Gutiérrez: el intendente tiene que convocar a todas las partes para que el sistema de transporte funcione plenamente”. En ese sentido, reflexionó: “A las 9 salimos a aplaudir a trabajadores de la salud que a las 12 no tienen con qué volverse a sus hogares.