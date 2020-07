Amplio respaldo de fuerzas parlamentarias a la moratoria de deudas impositivas y previsionales

Diputados del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, Consenso Federal, y de Unidad para el Desarrollo Federal respaldaron el proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional enviado por el Gobierno nacional, que busca aliviar los efectos de la grave crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

El consenso sobre el tema permite proyectar que la iniciativa pueda ser sancionada en la segunda quincena de ese mes, según un relevamiento realizado por Télam en los principales bloques políticos.

De todas maneras, desde la oposición anticiparon que pedirán que se comprenda a las deudas contraidas hasta el 31 de julio, en lugar de hasta 30 de junio como propone el proyecto, debido a que aún hay negocios y empresas que no pudieron volver a generar recursos por las restricciones existentes, en especial en el área metropolitana.

Uno de los temas incluidos en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó el jueves pasado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de los bloques fue el tratamiento de la moratoria para personas físicas y jurídicas.

El proyecto, ingresado a la Cámara de Diputados, amplía el alcance de la Moratoria 2020, dispuesta en diciembre pasado a través de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo incluye a contribuyentes que no estaban contemplados en la Moratoria 2020 y propone una quita de intereses para las deudas acumuladas en el marco de la pandemia.

El proyecto establece que se podrán regularizar deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, mientras que los plazos serán entre 48 o 60 cuotas para los recursos de la seguridad social, además de disponer una condonación parcial de intereses y total de multas.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, consideró que el proyecto de ley de ampliación de la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social “es una medida de alivio” ante “una crisis sin precedentes”.

“La ampliación de la moratoria es una medida de alivio para las pymes, los comercios, los monotributistas y las empresas grandes. Es una herramienta para amortiguar una crisis sin precedentes”, afirmó Marcó del Pont en declaraciones radiales.

En el plano parlamentario, desde la oposición, el secretario de la comisión de Presupuesto, Luis Pastori, (UCR) dijo que el bloque coincide en “lineas generales” con la necesidad de aplicar una moratoria, pero que pedirán “alguna medida para premiar a los contribuyentes que cumplieron sus obligaciones”

“Nosotros estamos de acuerdo con ampliar la moratoria pero no compartimos que se imponga requisitos a ninguna empresa y queremos que abarque a las deudas hasta el 31 de julio porque todavía no se reactivara el funcionamiento de la mayoría de las empresas, en especial en el área metropolitana”, agregó Pastori.

La secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, valoró el envío del proyecto de moratoria al sostener que es “una iniciativa clave para paliar los efectos de la pandemia, cuidando a los que producen y trabajan”.

En tanto, la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés señaló que la moratoria “es un gran beneficio y representará un gran alivio” y que así se lo transmiten empresarios de pymes y comerciantes de Jujuy, que “son sectores muy golpeados”, definió la legisladora oriunda de esa provincia.

El titular del Interbloque de Unidad para el Desarrollo, José Luis Ramón, aseguró que su bancada dará “un acuerdo general a la moratoria ampliada a todos los comercios, pymes, y empresas grandes, que no pudieron pagar sus obligaciones o se les cayeron sus planes, con lo cual le da una oportunidad de reprogramar sus deudas en un solo plan y poder estirarlo con una tasa de interes sea razonable”.

Ramón agregó que, a su criterio, el plazo de fines de octubres fijado para la adhesión debería “extenderse hasta diciembre y el plan de pagos se tendría comenzar a pagar en enero”.

El diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini indicó que “siempre las moratorias son injustas pero quizá nunca haya habido una moratoria tan necesaria como ésta, por las dificultades objetivas que tienen tanto empresas como personas en la pandemia”.

En tanto, el diputado del Pro Hernan Berisso señalo a esta agencia que “seguramente” respaldarán el proyecto de moratoria, pero pidió que “se incluya un premio a los contribuyentes que cumplieron sus obligaciones”.

Berisso agregó que “una moratoria puede parecer injusto para aquellos que cumplen sus obligaciones, pero es necesaria instrumentar en estos momentos debido a la pandemia”.

Por ùltimo, desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño pidió distinguir a los monotributistas y pequeños comerciantes de las grandes empresas.

Del Caño afirmó que el proyecto de ley “esconde nuevos beneficios para las grandes empresas”, ya que “mientras sigue sin aparecer el impuesto a las grandes fortunas que anunció el oficialismo, se premia nuevamente a los dueños del país en lugar de meterles la mano en el bolsillo”.