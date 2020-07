Los ex de la AFI, Arribas y Majdalani a indagatoria y procesan al ex espía Alan Ruiz por espionaje ilegal

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron citados a indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, en 2018, y sobre el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Un ex espía fue procesado y los dos ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron citados a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizadas en el 2018.

El espía procesado, sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, es Alan Ruiz, sindicado como el jefe operativo de la banda que realizó las tareas de espionaje bajo el falso argumento -según los investigadores- de que ambos domicilios eran eventuales blancos de ataques terroristas.

De acuerdo con la investigación judicial, la orden que habría bajado de Ruiz al grupo de espías que realizaba las “tareas de calle” era la de vigilar e informar si de ambas direcciones se sacaban o ingresaban “bolsos”.

Las citaciones fueron dispuestas por el juez Juan Pablo Auge, a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, quien también convocó en calidad de imputado al último jefe operacional de Contrainteligencia de la AFI en la gestión Cambiemos, Martín Coste; tal como habían requerido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

En la resolución que llegó a los abogados de las partes se informaba que Coste estaba citado para este viernes (que es feriado), Majdalani para el domingo y Arribas para el lunes, hubo un “error material” con la elección de las fechas por lo que se estaban corrigiendo.