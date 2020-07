Choferes opositores anticiparon que continuarán el acampe ante la “25 de Mayo”

Luego del paro decretado por la dirigencia de la UTA, Pablo Cotti, chofer urbano de la línea 25 de mayo y uno de los referentes de la Agrupación “Juan Manuel Palacios” dialogó con “el Retrato…” y explico que “después de cuatro días de reclamo la UTA salió a reconocer el pedido de los choferes. Según ellos, el reclamo ahora es legal y legítimo al haber autorizado el paro de transporte público”.

“Si bien la UTA es el organismo que nuclea a los choferes de alguna manera, nosotros los choferes no nos sentimos identificados con los dirigentes gremiales. Todo ello quedó en evidencia después de los acontecimientos del lunes por la madrugada, en el marco de los cuales nos quisieron matar”, sostuvo el referente de la la agrupación Juan Manuel Palacios.

Asimismo, apuntó: “Un grupo de personas que llevaron ellos nos quisieron aplacar con palos, facas, lancetas, hachas, etcétera e incluso sufrimos un montón de disparos” a la vez que aclaró que su vehículo recibió 4 disparos: 3 de ellos de un arma 9 milímetros y otro de una calibre 45.

“Si esos tiros hubieran impactado en algún chofer, hoy estaríamos lamentando un montón de muertes y un montón de familias destruidas por intereses propios, creados del gremio y de esta gente que son dirigentes y que lo único que miran es hacia ellos mismos”, cuestionó Cotti en conversación con “el Retrato…” a la vez que subrayó que los hechos acontecidos han sido “aberrantes”.

En ese contexto, remarcó que desde el sábado pasado se encuentran bloqueando la salida de los colectivos de la empresa 25 de Mayo, lo cual mantiene paralizado el transporte, pero que siempre dicha medida de fuerza se ha dado “en forma pacífica, sin molestar a nadie y sin hacer nada malo”, reclamando lo que les pertenece.

“Simplemente reclamamos lo que es nuestro: el sueldo, el 18,3% que se debe de octubre, noviembre y diciembre, el decreto 142020 que son tres o cuatro cuotas de aproximadamente 4 mil pesos, el medio aguinaldo que venció el 30 de junio, etcétera”, detallo el trabajador de la empresa 25 de mayo.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las declaraciones acerca que los disparos que se registraron en la madrugada de este lunes fueron propiciados por Infantería porque venían de atrás, respondió: “Todo lo que dijo el impresentable de Giménez es absolutamente falso. Le quiso echar la culpa a Infantería, pero los disparos venían de los costados y de arriba de los techos”.

“En ningún momento excedimos a la empresa. En todo momento desde el día uno estuvimos en la calle y es toda una falsedad lo que se viene diciendo, en tanto se escucha hablar y opinar a esta persona”, resaltó al mismo tiempo que consideró: “No saben cómo tapar todas las macanas que han hecho. Lo único que hacen es representar al empresario y avasallar todos nuestros derechos”.

Frente a ello, aclaró: “Nosotros no somos una agrupación sino que somos 300 trabajadores que estamos en la puerta de la empresa reclamando que nos paguen todo lo adeudado de 2019. Desde la UTA quieren darle una connotación política a la situación, no nosotros” y añadió que “Mar del Plata tuvo una temporada exitosa y la pandemia empezó después del 20 de marzo. Por ende, no hay excusas sobre por qué no se pagó todo lo que se debía”.

“El poder capitalista siempre tiene una excusa para poder salir ganando ellos. Es vergonzoso que se agarren de una pandemia para seguir destruyendo a los trabajadores, sacándole sus derechos y realizar todas estas maniobras y especulaciones”, sostuvo Pablo Cotti, chofer urbano e integrante de la la agrupación Juan Manuel Palacios.

Por último, remarcó que ahora la medida de fuerza la dictaminó la Unión Tranviario Automotor. “El gremio que nuclea a los choferes ahora reconoce el paro como legal, pero el reclamo de los choferes en Mar del Plata empezó este viernes. Nosotros vamos a seguir con el reclamo de manera pacífica como desde el primer día en las puertas de la empresa”, concluyó.