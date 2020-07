Bolsonaro dio positivo de coronavirus, pero aclara: “Estoy perfectamente bien”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó este martes que dio positivo en la prueba de coronavirus a la que había sido sometido, pero afirmó que se siente “perfectamente bien”.

“Dio positivo, dio positivo”, dijo Bolsonaro, de 65 años, a canales de TV en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, tras lo cual, no obstante, aclaró: “Estoy perfectamente bien”.

El presidente brasileño dijo que se hizo el test anoche, luego de haber comenzado el domingo con una “seria indisposición”.

El cuadro se agravó ayer con “malestar, cansancio, un poco de dolor muscular” y 38 grados de fiebre, agregó el mandatario.

Pese a que una tomografía hecha ayer por la tarde en el Hospital Militar no mostró nada anormal, la persistencia de los síntomas hizo que se resolviera hacer la prueba de coronavirus, explicó.

Bolsonaro dijo que anoche se medicó con cloroquina, una droga para la malaria que no se recomienda para el coronavirus, y con el antibiótico azitromicina, y que luego de una segunda dosis de cloroquina, esta madrugada, ya sintió una mejoría.

Agregó que, aunque se siente bien, deberá tomar una serie de medidas “protocolares para evitar contaminación a terceros”.

Dijo que había recibido el resultado del test hacía una hora y que decidió hacerlo público para que no hubiera ninguna duda sobre su estado: “Estoy en el frente de combate. Yo no huyo de mis responsabilidades”.

Reacción de la OMS

Una de las primeras voces internacionales que reaccionó a la confirmación del caso de Bolsonaro fue la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo con el que el mandatario brasileño mantiene una tensa relación y del que amenazó con retirarse a principios de junio, tras la suspensión de la financiación anunciada por Estados Unidos.

El director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, le deseó una recuperación “rápida y completa”, y agregó: “Todos estamos potencialmente expuestos y somos igualmente vulnerables”, citó la agencia de noticias EFE.

A su vez, el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró la importancia de “entender la gravedad de este virus y darse cuenta de que ningún país es inmune” y manifestó su deseo de que el mandatario brasileño desarrolle síntomas leves y pueda regresar pronto a su labor.

Tedros recordó que Bolsonaro no es el primer líder político mundial afectado por la pandemia, subrayó que Brasil “afronta difíciles momentos, aunque sus cifras se hayan estabilizado en los últimos días”, y que la situación es preocupante “en toda Latinoamérica, donde los casos y las muertes siguen en ascenso, así como en Norteamérica”.

Bolsonaro ha sido duramente criticado por minimizar la gravedad del coronavirus, al que varias veces calificó de “gripecita” pese a que la enfermedad ha hecho estragos en el país a su cargo.

Bolsonaro dijo a CNN Brasil que había tenido “fiebre de 38 grados”, que es uno de los síntomas de la enfermedad.

Antes, Bolsonaro había comunicado a un grupo de simpatizantes en la puerta del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, que acababa de ir al hospital para hacerse una radiografía del pulmón y que se iba a someter a otro test de Covid-19.

El jefe de Estado de Brasil, uno de los pocos líderes mundiales negacionistas del peligro de la enfermedad, que además rechaza las medidas de aislamiento social, iba con mascarilla cuando se acercó a sus seguidores, con los que se tomó fotos, aunque intentó guardar algo de distancia por precaución.

Bolsonaro se sometió anteriormente a otros tres test para detectar si había contraído el virus, que en Brasil ya deja más de 1,6 millones de infectados y de 66.740 fallecidos, pero en todos ellos dio negativo.

olo en las últimas 24 horas, el país sumó 45.305 casos y 1.254 muertos, según datos del Ministerio de Salud.

Los resultados que se había hecho Bolsonaro en el pasado y que habían dado negativo -según informó aunque nunca los difundió completos- habían sido exigidos ante la Justicia por el diario O Estado de Sao Paulo por ser de “interés público”.

Tras un largo camino judicial, un juez de la Corte Suprema determinó en mayo la divulgación de los exámenes, en los que efectivamente el resultado era negativo para los tres.

Esos exámenes le fueron realizados en marzo, tras una visita oficial a Miami, donde se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que también ha minimizado la gravedad del coronavirus y rechazado las cuarentenas pese a que su país es el más afectado por la pandemia.

La mitad de la comitiva que acompañó a Bolsonaro a Estados Unidos, formada por unas 40 personas, dio positivo para Covid-19.

Bolsonaro, que considera un “crimen” las cuarentenas porque, según él, son una ruina económica para el país.

Con esta postura, viene subestimando la enfermedad y contrariando las recomendaciones sanitarias a nivel global desde el inicio de la crisis sanitaria en el país, hoy el segundo del mundo con más muertes y casos.

Durante la emergencia y con las medidas de distanciamiento vigentes, el presidente brasileño se paseó en medio de la gente en barrios de Brasilia para conversar con los vecinos, muchas veces sin mascarilla, que es obligatoria en la capital de ese país.

También participó en varias manifestaciones a favor de su Gobierno y en las que se pedía el “cierre” del Congreso y el Parlamento mediante una “intervención militar” que le mantuviera a él en el poder y que provocaron aglomeraciones.