Contundente rechazo al intento de Paredi de construir un barrio privado en la Reserva Mundial de Biosfera

La noticia sobre que el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi había acudido a la Justicia para pedir que se habilite una ordenanza que da pie a la construcción de un barrio privado en una reserva natural, declarada reserva mundial por la Unesco, hizo que más de 30.000 lectores hicieran sentir su voz a través de las redes sociales contra este emprendimiento inmobiliario.

Hoy publicamos solo una parte de las opiniones, donde esos lectores expresan su más contundente rechazo a la iniciativa del Jefe Comunal marchiquitense de darle vida a un proyecto inmobiliario en plena reserva natural.

Cabe recordar que la oposición está centrada en la edificación de un complejo que planea instalarse sobre terrenos de la Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquita”, que según algunos expertos y ambientalistas, puede generar “daños irreparables” para el medio ambiente y la población. Cabe aclarar también que el lugar fue declarado “reserva mundial de biosfera” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1996.

Fue por esa y otras razones, la justicia frenó toda construcción, pero el predio sigue en disputa. Lo curioso es que sea la autoridad máxima para el cuidado de esta reserva , es decir el propio municipio de Mar Chiquita, que encabece el proyecto inmobiliario que decenas de expertos, científicos y ambientalistas han advertido que pondría en gran peligro en caso de concretarse.

Algunas de las, de las decenas de expresiones contra el proyecto inmobiliario.indican:

Graciela Martinez: Mejor sería que construya un hospital en santa clara.

Marcelo Gustavo Pons: Ahhh y si te dijo que somos pareja miente.

Marita Aguirre: Es vergonzante y de profunda tristeza que, se aproveche este momento poniendo energía, tiempo para hacer negociados, que se benefician solo unos pocos y siempre los mismos. Cuando debería estar esmerandose en hacer,gestionar y defender la ecología

Andrea Fit: Un amigo mio, Dr en Biologia, me comento que lo que esta sucediendo ahora en el mundo es porque metimos demasiado la mano en todo sin respetar el ecosistema. Este Int sigue adelante y solo piensa en $$$$$$

Nico Lasma: Un verdadero hijo de yuta. No hay que darle vueltas, el tipo es una mierda y juega para intereses de los de guita. Nada más y nada menos. Hay que hacerle la vida imposible que sepa lo que la “plebe” (seguro que este es su pensamiento) opina

Marcela Candia: Ahí lo tenés saco la careta,ustedes que siempre lo defendían los de cobo y algunos de marchi

Maria Laura De Lorenzo: La imagen puede contener: texto que dice “Cuando los políticos dicen “todos vamos a estar bien” Todos son Ellos. Pero cuando dicen: “todos tenemos que sacrificarnos” Todos somos Nosotros. Coherencia por favor”

Francisco Fausto: Que ruines que son los políticos se jactan de llevar u lugar determinado a la cima , y una ves en el poder , lo único que saben hacer es defraudar a los votantes y a los que no los votaron también. Todo lo que hacen es por sus propios beneficios

Patri Cabral: Es indignante , a este Sr lo menos que le interesa es el partido y su gente. Bueh al igual que los que nos gobiernan a nivel nacional y provincial. Esto es lo que se eligió en las urnas lo peor que gracias a la estupidez de los que eligieron de nuevo .

Andres Ferreyra: Se creen con poder se olvidan quien los puso donde están, Políticos la enfermedad de nuestro Pais

Rococa Verde Sandona: Debe tener varios terrenos comprados es una reserva vergüenza

Claudio Ariel Toscano: Es lo que eligió el pueblo verdad?…antes se quejaban de este tipo y lo eligieron otra vez

Atilio Martinez: Hace 4 años q visito Mar Chiquita y es un Paraíso para las Aves .Muy poca gente y muy tranquilo. A 30 minutos de Mar del Plata. ..De que Partido Político se creen que este “fulano” ?

Mauro Palmer: Es increíble que todavía la gente siga queriendo explotar reservas forestales y de biosferas.

Mariel Elsa: Señor Paredi antes de q.fuera electo fuimos a preguntar si iba a luchar por e vitar eso y ud.dijo q.si que la venta de esas tierras no iba a suceder …espero cumpla con lo prometido ..igualmente pedimos q.los campos no sean fumigados con agrotoxicos.

Raul Oyhanart Balcarce: Dentro de un tiempo veremos a este intendente posando en la revista Caras delante de una inmensa casona con servidumbre.Nuevo Rico que quiere ser famoso.

David Berbel: Capital de los K , ahora tienen poder y van a reactivar lo que les habían frenado..

Nazareno Iturria: Pero eso es sencillo de entender, con 2 posibilidades o esta metido en el reparto inmobiliario o lo entongaron muy bien !!!!!

Maria Eugenia Martin: Este es un representantes del pueblo? Traiciona los màs elementales principios de protecciòn de la naturaleza para favorecer a un grupo de inversionistas. Se llenan la boca con falsas promesas y solamente se procuran el bienestar de sus bolsillos.

Pedro Manzo: Yyyyy,,,ahora son gobierno,,,soberbios y prepotentes como fueron,,,si no lo terminan hay que devolver lo que ya se gastaron,,,aunque digan todo lo contrario,,,,fueron,son,y serán una porquería,,,,y dicen,,,,,vamos x todo

Marcos della Valle: Bueno, si la UNESCO declaro la importancia de protejer ese espacio, habria q saber lo q establece ese organismo en el caso q se incumpla lo establecido. Y ademas, si la justicia lo tiene frenado, para el debido estudio de la situacion, listo.

Matias Scafati: Burros, miren lo que hicieron con la boca de la laguna, antes era natutral, hasta que le metieron un escollera, que impide el buen funcionamiento de entrada y salida de agua , y que pueda i u dar bien la laguna como hace años .

Denise Denise: Qué le está pasando a los intendentes? No entienden que es una reserva natural o parque nacional? Creo que debemos exigirle al presidente de la Nación que organice urgente una reunión para que todos e inclusive él, se dejen capacitar por los defensores… Ver más

Cecilia Carbone: Es una VERDADERA VERGÜENZA pero no sorprende….promueve la Separación de Residuos y por otro lado lucha por concretar un proyecto que NOS DEJARA SIN LAGUNA……Pero el dinero y los intereses de grupo presionan…

Hugo Gribman: Era tan fácil. Con no hacer nada, ya había logrado desprenderse del problema. A pesar de haber generado el conficto, logó que el costo politico lo pague Don Ronda. Ahora todo vuelve sobre su persona. #SomosReserva

Javier Eneene: Era de esperarse que arremetiera con lo que había comenzado.. creo que si la justicia no toma en cuenta el daño, el impacto ambiental de cientos de casas sobre la margen de la.laguna con todo lo que ello implica..lo vamos a lamentar.

Ines Ayala: Cuánta falta de amor a las cosas bella de la naturaleza,lo peor q cuando se vota no importa nada votan x votar,ignorantes

Victoria Garcés: Todos se quejan pero lo votaron…👏🏻peor que antes estamos..

Bea Herrero: Tenemos políticos y dirigentes para todos los gustos, distribuidos en todo el territorio nacional.

Maria Quiroga: Ese proyecto no se inició cuándo estaba el de intendente? O estoy equivocada?!!! No entiendo porq le dieron denuevo el poder!? recuerden que el esta ahí por los votos ganado en la costa!!!! O también me equivoco en eso???

Susana Blanc: Pero este tipo se cree el dueño de Mar Chiquita! Es un simple servidor y representante de todos los ciudadanos de Mar Chiquita, lo hayan votado o no. A quienes les consultó semejante atrocidad?.

Guillermo Nahum: Perdón, pero que esperaban? Durante su gestión anterior aprobó ese barrio en contra de todo. Lo votaron ahí está, un Paredi auténtico, coherente

Ariel Pons: Los únicos que pueden parar esto es la gente de Mar chiquita ,olvídate de la justicia

Migue Moreiras: no se si es real… pero de serlo cada dia creo mas en la autonomia de la costa, no puede ser que gente “del campo” decida nuestra salud y estropee nuestra biosfera…

Maca Cervo: Tendria q haber una carita que diga “me da repugnancia “. .. pero cabe la conclusion de q así son todos no? Q paso con la reserva del puerto en Mar del Plata donde avanzo y avanzo el predio de Aldosivi ?

Sabrina Kizman: Gran parte de la clase política o se hace la distraída o sigue sin entender nada…🥵

Daniel Saibene: El pueblo tiene lo que vota 🤷‍♂️

Esteban Semelis: Mejor que busque inversiones y termine el polideportivo en Santa Clara y la escuela en Camet Norte

Lidia Foggia: Gente , si es un empleado público, y no cumple hay que echarlo , nos juntamos y en acuerdo común de la mayoria en población , se pide la renuncia, por el mal cumplimiento , o en el abuso de su deber

TNorma Bizet: Pregunto desde mi ignorancia?no será más fácil comunicarse con la UNESCO,supongo que ellos Sabrán,que hacer???

Lic Virginia Cabrera: Hay que denunciar nuevamente al programa Ambiente y Medio, ellos mostraron lo que pretendían hacer!

Maria Ester Kaldrovich: Hay que estar atentos, es momento de saber que terapia intensiva hay,donde,y no aprovechar para estafar ,

Mariano Garcia: Les dió el ok a los productores para que sigan fumigando al pueblo y ahora va por la destrucción de la reserva , sus grandes objetivos con ganancias para solo unos pocos.

Virginia Salerno: No puede ser que se continúe con un proyecto dentro de ese área, a sabiendas que profesionales advirtieron sobre el impacto ambiental que va a producirse,una vergüenza que la palabra final,la tengan personas no idóneas.

Matias Diaz: que paso con la guita del polideportivo y le pileta municipal de santa clara antes de irte en tu anterior gestion? sale country ahora? asi estamos

Martin Gebel: Che se podrá hacer una puesta en valor de la costa más verde luces tachos muro de contención medanos barandas y los paradores exigir remodelaciones acorde a la sutentabilidad así vamos mejorando nuestra que está terrible llena de privados y estados de… Ver más

Lidia Foggia: Para esto y mucho más este sr , si asì se lo puede llamar , queria el puesto .Lejos de el querer ayudar a los pueblerinos .

Laura Adriana Schulze: En este caso no pensaron presentar un amparo colectivo, para parar la obra?

Daniel Ignacio Vazquez Pando: Otro burro o corrupto? Un personaje despreciable. Tenemos que prestar más atención a la elección de candidatos y eliminar a estos, se proclamó ” cadáver politico” no olvidarse de él

María Elena Colantonio: ¿ Sabrá el significado de “Biósfera ?

Silvia Montero: Patético intendente q se preocupa por destruir el medio ambiente indiscriminadamente !!!👿👿👿

Norma Rodríguez: Releyendo el aviso. Paredi tendra alguna tajadita?

Marcela Gregori: Con todo el territorio de que dispone ¿tiene que hacer un barrio cerrado en una Reserva MAB? Es de interés nacional ya que forman parte de los convenios con UNESCO. La gente se pone “ecológica” de la lechuga para afuera…