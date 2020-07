Se recupera el chofer que le perforaron un pulmón de un balazo en el ataque contra la Agrupación “Palacios”

Tres personas heridas de bala y otras tantas con golpes en distintas partes del cuerpo fue el saldo del ataque que recibieron en horas de la madrugada integrantes de la Agrupación “Juan Manuel Palacios” de la Unión Tranviarios Automotor en las puertas de la terminal de la empresa de transporte “25 de Mayo” sita en Constitución al 10.500.

Desde la “Palacios”, que se encuentra enfrentada con la actual conducción gremial de la UTA Seccional Mar del Plata, denunciaron que desde este último sector “vinieron dirigentes de la UTA con unos matones que serían de Peñarol y nos empezaron a agredir a palazos y también con armas de fuego”, señalaron Juan Cruz Mastromarino y Pablo Coti en diálogo con “el Retrato”, quienes se hallaban acampando junto a otros 400 choferes en el lugar.

El enfrentamiento se dió en el marco del conflicto de los choferes del Transporte Urbano de Pasajeros que mantiene paralizado el mismo a raíz de deudas “desde octubre del año pasado”, y “que a pesar de esto desde la dirigencia se pretendía seguir con el servicio” , en tanto desde el sector opositor se bloqueó la salida “de cualquier micro hasta que no nos paguen lo que se nos adeuda. Nos deben octubre, noviembre, diciembre la diferencia del 18.3. De enero, febrero y marzo la inflación. Los 4000 pesos del decreto presidencial. Son más de 16 mil pesos. El aguinaldo que venció en junio. Hay compañeros que están viviendo con lo que desde la Agrupación, les podemos juntar. Esta situación no da para más”.

LA NÓMINA DE LOS HERIDOS

Entre los heridos el de mayor gravedad es Omar Rojas (39) quien se halla internado en la Clínica 25 de Mayo con una herida de bala que le ingresó en el hemitorax izquierdo a la altura del pulmón, que lo perforó y salió por el codo del brazo izquierdo . Ahora esperaba la evaluación médica para determinar si correspondía cirugía.

Por su parte Max Cabrera Perugorria (32) , también presentaba herida de bala, aunque se estado le permitió retirarse a su domicilio , “y otro compañero con un tiro en el tobillo” acotando Matromarino que “hay otros tres choferes que resultaron heridos en una pierna, en un brazo y otro en la zona de la cabeza con un balazo de goma”

Coti a su vez indicó que “tengo mi camioneta con tres tiros: uno en la rueda, uno en la puerta trasera y otro al costado”.

Al momento de identificar a los agresores, no dudaron en afirmar que “el actual secretario, Adrian “Mona”Giménez venía con un garrote en la mano, y a mi – señaló Mastromarino- me dijo que me iba a hacer desaparecer”.

No dudaron en afirmar que “existe una convivencia entre los empresarios y la actual dirigencia de la UTA. Eso es innegable. De nosotros dicen que no vamos al gremio, pero tienen reuniones a puertas cerradas. Giménez sale a atacar a los compañeros porque está defendiendo el aporte de la torta del empresario y la “25 de Mayo”, para finalmente enfatizar que “venimos escuchando promesas desde el año pasado, pero al chofer común ellos no lo defienden”.

