Un jubilado, militante del PRO, que organizaba marchas anti cuarentena, murió de Covid-19

Las consecuencias de violar las medidas de aislamiento se vieron reflejadas en el caso de Ángel José Spotorno, un jubilado de 74 años que había participado de algunas manifestaciones en contra de la cuarentena.

Hace poco acudió a la guardia del hospital por problemas respiratorios y allí, los médicos le dijeron que tomara paracetamol y se hiciera vapores de sal. Sin embargo, el pasado 16 de junio falleció y posteriormente, el test dio positivo en Covid-19.

“De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada. Era mi único primo hermano. Teníamos muy buena relación”, recuerda su prima, Marita Riera en diálogo con Infobae.

Spotorno era un radical que terminó sumándose al PRO y militaba a su manera para Mauricio Macri. En su perfil de Facebook, se lo ve posando con algunos dirigentes de la oposición, como los diputados Cristian Ritondo y Fernando Iglesias.

“Tenía un montón de nombres en Facebook y era administrador de grupos de Whatsapp diferentes. Lo bloqueaban a cada rato. Estaba entretenido. Decía que los comunistas no tenían que volver y que no quería ver una bandera roja. Era muy cómico, nos gustaba escucharlo”, agregó la mujer.

Su prima cuenta que un día tuvo una discusión con el hombre, que decidió violar la cuarentena para manifestarse en el Obelisco en contra de las medidas de aislamiento que dispuso el gobierno nacional.

“Un día él me dice ‘fui a la concentración en el Obelisco’. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva”, relata Riera.

En el certificado de defunción, que llegó días después de su fallecimiento, se confirma que el hombre murió a causa de una neumonía y Covid-19.