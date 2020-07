Acto en el Colegio de Abogados

En un año especial, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Mar del Plata que preside el doctor Fabián Gerardo Portillo, conmemorará este lunes el Día Nacional del Abogado víctima del terrorismo de Estado que, a instancias de este Colegio departamental, se celebra en todo el país.

El encuentro se llevará a cabo con los debidos protocolos; comenzará a las 17,30 en el salón de actos y hará uso de la palabra el ex titular de la institución, Dr. Juan Carlos París.

Luego, a las 18 los asistentes se unirán al acto oficial de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que recuerda, como cada año, la tristemente célebre “Noche de las corbatas” perpetrada durante la última dictadura cívico-militar. El encuentro será a través de la plataforma de teleconferencia Zoom y contará con la participación de prestigiosos invitados.

Participarán de la actividad María Adela Antokoletz, estrecha colaboradora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien estuvo exiliada y es hermana de Daniel, abogado desaparecido en 1976; Luis Raffaghelli, abogado detenido durante la dictadura por defender trabajadores y testigo en el juicio por la causa “Noche de las corbatas”; Juan Carlos Paris, ex Presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata que impulsó estas jornadas; Marta García de Candeloro, ex detenida y esposa de otro de los abogados desaparecidos esa noche; Martín Fresneda, abogado, fundador de HIJOS, ex secretario de DDHH de la Nación, hijo de Tomás José y de María de las Mercedes Argañaraz, que estaba embarazada cuando ambos fueron secuestrados durante la Noche de las corbatas (actualmente es Director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado); y Nina Brugo Marcó, militante de los DDHH, feminista, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de FACA, abogada víctima del Estado terrorista, quien también estuvo exiliada durante la dictadura.