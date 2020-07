La Uocra impulsa un Plan de Promoción de la Industria de la Construcción para reactivar Mar del Plata

Desde la UOCRA, Seccional Mar del Plata se impulsa un Plan de Promoción de la Industria de la Construcción a encarar en conjunto con el Foro de la Construcción , el Ejecutivo y el Deliberativo Municipal. Cesar Trujillo enfatizó en tal sentido que “hoy más que nunca necesitamos generar un diálogo social institucionalizado entre los sectores que representan a la industria de la construcción y el estado municipal para generar Políticas Públicas atractivas para que los inversores y desarrolladores que hoy ven una dificultad cierta para invertir en otras plazas, lo puedan hacer en Mar del Plata”.

Entiende Trujillo que “para lograr este objetivo se deben reducir los cargos por factibilidad que no existen en otras ciudades y generar un régimen de promoción fiscal para atraer a las inversiones y así generar la reactivación del sector logrando pleno empleo tan ansiado para nuestros compañeros trabajadores constructores”.

El dirigente sindical subrayó que “al cumplirse 40 días desde la reanudación de las obras de construcción en la ciudad de Mar del Plata, los trabajadores constructores vemos con preocupación la escasa proyección de continuidad de inversión en el corto plazo en lo referente a las obras públicas y privadas en la ciudad para invertir en otras plazas lo puedan hacer en Mar del Plata”.

Más adelante recordó que “durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el Presidente de la Nación la U.O.C.R.A. conjuntamente con la Cámara Argentina de la Construcción elaboró el Protocolo Sanitario Covid -19, el cual nos permitió poder gestionar ante las autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales y lograr la vuelta al trabajo en más de 500 obras Privadas en la ciudad, bajo estricto cumplimiento del Protocolo Sanitario ante la situación de Pandemia por el Covid 19 con una sustancial disminución en la cantidad de trabajadores ocupados por obra. Es decir que podemos lograrlo todos juntos”

No olvidó señalar que “desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se perdieron en el país 200.000 puestos de trabajo de la construcción. Es necesario que Mar del Plata toda trabaje en un plan de reactivación que le ofrezca a quien quiera invertir en ladrillos, beneficios que hoy no existen”, enfatizando en tal sentido que “empresas como Edea, Osse y Camuzzi con solo poner una pala en el terreno, ya cobran un dineral que asusta a propios y extraños. Todos debemos renunciar en algo si es que queremos volver a ser la Mar del Plata pujante que supimos ser. No esperemos que los grandes inversores se vayan a Uruguay, por ejemplo, donde les brindan beneficios para que lleven allá su dinero y generen trabajo”

Por último les pidió a las autoridades que “ante la grave situación socio-económica que nos toca atravesar como sociedad desde nuestra organización sindical les decimos a las Autoridades que trabajemos junto en un Plan de Promocion para la construcción en Mar del Plata. Entre todos lo vamos a lograr, ahora si cada uno piensa en su “quinta”, no vamos a tener futuro como sociedad”