Nancy Todoroff (UTHGRA): “Tenemos muy en claro que si algo se hace mal se vuelve para atrás”

Pese a continuar en la número 4 con dos recientes casos autóctonos confirmados, las cafeterías retomaron este viernes la actividad en Mar del Plata y el desarrollo de la jornada fue “muy positivo”, conforme lo anunció la Secretaria General de UTHGRA Mar del Plata, Nancy Todoroff, en diálogo con “el Retrato…”. “Todos tenemos muy en claro que si algo se hace mal se vuelve para atrás. Por eso, hay una concientización muy seria en hacer las cosas bien”, remarcó.

“Hicimos un grupo de 8 equipos para salir a relevar. Todo se desarrolló con mucha normalidad y hubo una gran concurrencia de gente en los lugares”, anticipó la referente del sector gastronómico de Mar del Plata y aclaró que fueron visitados casi 100 establecimientos en donde se mantuvo un diálogo con los responsables de cada comercio, acerca de las medidas que implementaron para cumplir con dicho protocolo.

“Se observó y detalló cada uno de los puntos que se deberían cumplir y se les hizo saber cuáles fueron las falencias encontradas en cada caso, a fin de concientizar sobre la situación actual”, expresó Nancy Todoroff a “el Retrato…”

En tal sentido, señaló que los equipos de trabajo también están haciendo un relevamiento a los efectos de evaluar los medios de transporte que utilizan los trabajadores de los locales. “No se puede usar los medios públicos de traslado. Por eso nos estamos ofreciendo en lo que podemos ayudar desde el sindicato”, indicó.

Asimismo, Todoroff resaltó la gran afluencia de público que tuvieron muchas reconocidas cafeterías de la ciudad. “La sucursal de la Fonte de Oro ubicada en calle Alem desde las 7:30 de la mañana tenía todas las mesas habilitadas ocupadas e incluso algo de gente esperando afuera del local”, indicó.

“En otros establecimientos el movimiento empezó después de las 10:30 de la mañana, pero todas las cadenas de cafeterías estuvieron trabajando muy bien, con todas las mesas habilitadas ocupadas y respondiendo muy bien, en forma estricta al protocolo”, sostuvo a la vez que agregó que “todo se dio de manera muy ordenada y las cosas se hicieron muy bien en todos los lugares visitados”.

En función de ello, señaló que se visitaron establecimientos ubicados en la zona de Constitución, Alem, centro y zona Güemes de Mar del Plata. “El movimiento de gente varió un poco de acuerdo al establecimiento en sí, no tanto por la zona. Hay lugares que ya tienen su clientela y están trabajando muy bien y hay otros que abrieron, pero que no tenían todas las mesas habilitadas ocupadas”, precisó.

“Se cumplió el protocolo estrictamente en líneas generales, está todo muy ordenado y no se dio ningún caso de incumplimiento. Casi en su totalidad las mesas estaban formadas por dos personas únicamente”, afirmó a la vez que remarcó: “Esperemos esto se sostenga en el tiempo, porque sería terrible tener que volver para atrás”.

Por otra parte, se refirió a que muchos establecimientos directamente no abrieron sus puertas este viernes, porque no les era redituable económicamente. “Hay cafeterías que tienen decidido no abrir hasta septiembre, porque tienen que trabajar con el 40% de ocupación de su capacidad y a los que alquilan el local no les estarían cerrando los números de ninguna manera. Por eso, para algunos locales abrir sería terminar de enterrarse más en esta situación”, explicó.

“A muchos establecimientos les sirve esta apertura y mucho, pero a otros no y abrir significaría complicarse mucho más su panorama”, subrayó la Secretaria Adjunta del Sindicato UTHGRA en diálogo con “el Retrato…” y añadió: “Estos relevamientos no son de un día, vamos a seguir haciéndolos para ver cómo se sostiene en el tiempo esta prueba piloto, el trabajo y el cumplimiento de los protocolos”.

Por último, hizo hincapié en conversación con “el Retrato…”en lo que viene para el sector gastronómico una vez cumplido el período de prueba piloto y expresó: “Hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo y con muchos empresarios para poder activar con todo esto. Todos tenemos muy en claro que si algo se hace mal se vuelve para atrás”.

“Hay una concientización muy seria en hacer las cosas bien”, apuntó al mismo tiempo que manifestó: “Esperemos se sostenga esto de que la gente vaya a tomar café. Si todo funciona bien y se respeta el protocolo, después del 10 de julio se podría empezar a extender algo el horario y evaluar la apertura de cervecerías y luego, de restaurantes para paulatinamente poder ir abriendo todos los sectores”.