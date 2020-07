El viernes varios locales gastronómicos podrían volver a abrir sus puertas en General Pueyrredón

Luego de avanzarse este miércoles en la implementación de “una prueba piloto” para que ciertos locales gastronómicos puedan abrir sus puertas al público en General Pueyrredón, Nancy Todoroff, Secretaria Adjunta de UTHGRA Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y anticipó que “este jueves se estaría firmando el acuerdo que contempla la reanudación de la actividad de bares y lugares de venta de comida rápida a partir del próximo viernes y en el horario de 7 de la mañana a 18 horas, bajo la implementación de un estricto protocolo de seguridad”.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación que se encuentra atravesando el sector y señaló: “Lamentablemente estamos en una situación muy crítica. Hasta abril con los salarios se fue llevando todo medianamente bien, pero a partir de mayo ya se complicó mucho. De hecho, hay varios trabajadores que solo cobraron el ATP del gobierno”, señaló Nancy Todoroff, Secretaria Adjunta de UTHGRA Mar del Plata.

En relación al cobro de los aguinaldos, destacó: “Va a ser un tema muy serio, porque hay empresas que desde hace meses no les entra un centavo. Hay algunas que tienen la espalda para poder afrontar sus responsabilidades, pero hay otras Pymes que han tenido que sacar préstamos y realmente ya no tienen de dónde sacar dinero para poder responderle a sus empleados”.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la cantidad de comercios gastronómicos que han cerrado definitivamente sus puertas en General Pueyrredón, respondió que “de momento” fueron ocho los establecimientos aunque aclaró que en 60 días tendrán más datos certeros al respecto. “Hay otros que aún no se sabe porque se mezclan con los que abren sus puertas únicamente en temporada”, reconoció.

La Secretaria Ajunta de UTHGRA Mar del Plata se refirió a lo que viene para la ciudad y anticipó una buena temporada. “Hay buenas expectativas. Hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo local y con los empresarios para ver cómo se resuelve la situación, pidiendo ayuda de todos los sectores para poder soportar esto”, sostuvo al mismo tiempo que aclaró: “Se habla que va a ser una buena temporada para Mar del Plata”.

“El tema es ver quién llega a la temporada o por lo menos a septiembre que es la fecha en que se debería estar reactivando de manera más uniforme la actividad. Hay muchos pequeños empresarios que ya no pueden más. Por eso, es importante que se pueda reabrir o hacer una prueba piloto como se hizo con los empleados de comercio durante un fin de semana”, detalló.

Ante la posibilidad que los establecimientos gastronómicos reabran sus puertas el próximo viernes, la referente de UTHGRA precisó que “si bien todos están peleando por la reapertura a los efectos de acompañar a los más pequeños, no todos quieren abrir en este momento al público. Para los más grandes sería terrible tener que abrir en este momento, porque están trabajando con el 30% de ocupación y no alcanzan a cubrir los gastos que generaría volver a abrir el comercio”.

Seguidamente, se refirió a la situación que se encuentra atravesando el sector hotelero marplatense. “Esto es toda una cadena. Si no pueden pagar los salarios, el tema de los aportes es aún peor. Se está recaudando solo el 33% de obra social delo habitual y de cuota sindical un 10 o 15%”, describió al mismo tiempo que resaltó que igualmente desde el gobierno se está otorgando un dinero a las obras sociales sindicales para que puedan sostener los servicios.

“Tenemos unos 32 empleados en el sindicato en total y hoy hay que gradecer que tuvimos una buena temporada, que nos hemos administrado muy bien, lo cual hace que por unos meses podamos responder a nuestras responsabilidades, pero si esto no se revierte no sé cómo se va a poder afrontar todo esto”, aseguró la titular del gremio y opinó: “En lo personal no me atrevo a dar una opinión sobre si la siguiente va a ser una buena temporada para Mar del Plata. Hay que ver el día a día y todavía falta pasar lo peor”.