Telefónica/Movistar una empresa que pisotea a sus clientes

Las prestadoras de servicio siguen dando que hablar, y entre el “ranking” de los “primeros puestos” Telefónica/Movistar sigue estando en el “top five” de los reclamos, ante no solo el incumplimiento de lo que acuerdan con sus usuarios, sino el manejo que raya lo “patoteril” que hacen con sus clientes, bajo amenaza de iniciar acciones legales si no cumplen lo que ellos imponen.

¿Que pasa con Telefónica que todo lo complica? se pregunta , quien figura con el número de cliente 521697351, ante las anomalías registradas desde la contratación misma del servicio en Marzo de 2019) ante la baja del mismo, sucedida el 15 de Mayo de 2020.

En este sentido dio su versión sobre la cronología de los hechos, en la que señala textualmente.

Marzo 2019: Solicitud de Plan de internet con Banda Ancha, telefonía y TV .

COMPLICACION 1: 4 ó 5 Plantazos con promesas de conexión. Se olvidan que el tiempo del usuario también vale. Luego llegó ese gran Día!!

COMPLICACION 2: Solicite debito automático en tarjeta de crédito, para lo cual toman los datos correspondientes y afirman que todo está correcto. El cobro del servicio se hará de ahora en mas a través de ese sistema de pago. Al estar convencida del buen funcionamiento de los débitos, ellos se habían “olvidado”de cargarlo en su sistema, por lo que a los pocos meses me cortan servicio y me informan de deuda. En la central realizo el pago y me informan que a partir de diciembre tendría un descuento en mi factura de un 40%. Y, nuevamente aviso del débito automático que nunca hicieron. Habiendo dado todos los datos de la tarjeta de crédito.

COMPLICACION 3: Nuevamente se acumulan cuotas por mi error de no verificar mi resumen. Al querer abonarlo en la oficina de Telefónica/ Movistar me aconsejan que lo realicen por la app de Movistar que ofrece cuotas con tarjeta de crédito. Mentira!!! Solo dio la posibilidad de 1 pago y así lo hice!!! Después de todo solo quería pagar!!

COMPLICACION 4: La facturación paso casi al doble. Decido dar de baja el 15 de mayo, luego de pasar por muchos números hasta llegar a un operador. Me comunican que se dará la baja definitiva luego de 8 días hábiles. Registro de baja N 243793587.En próxima factura vendría el proporcional ya que se paga mes vencido. La factura que comprende hasta el 3 de junio es de un importe de $ 5.081. .

Vuelvo a reclamar, ya que el último mail recibido con fecha 20 de junio 2020 el importe asciende a $ 20.416.

Allí me comunican que la telefonía no se había dado de baja por lo que en julio tendré que sumar $ 842. Obviamente reitere mi baja definitiva el 23 de junio! Registro de baja N 247724273

Aclaraciones:

Este servicio no se utilizó desde el 20 de marzo hasta la fecha, ya que por la pandemia se realizó trabajo home working.

Sandra Robbiani