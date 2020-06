Denuncian a “Easy Cencosud” por no entregar mercadería en compras realizadas a través de internet

Consumidores de diferentes puntos del país denunciaron a la reconocida empresa “Easy Cencosud” por cometer diferentes maniobras poco claras en las compras vía web realizadas, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

En tal sentido, Matias D’Angelo es uno de los damnificados y en dialogó con “el Retrato…” explicó lo que le ocurrió a mediados de abril cuando realizó una compra vía web de aproximadamente 15 ítems. “Me entregaron de manera parcial el pedido y quedaron debiéndome alrededor de 4 mil pesos en productos. Tras el primer reclamo, me indicaron desde logística que pronto se comunicarían conmigo telefónicamente para entregarme las partes faltantes, lo cual nunca sucedió”, expresó.

Asimismo, remarcó que intentó comunicarse telefónicamente con la empresa a los efectos de recibir novedades sobre sus reclamos. “Me dijeron que estaban con problemas en el sistema, que no me podían tomar el reclamo, pero que en unos días se iban a contactar conmigo”, indicó al mismo tiempo que comentó que luego ello les escribió vía chat por Instagram y facebook a diario, pero que no recibió respuesta alguna.

“Les pedí que me devuelvan la plata sino me iban a entregar la mercadería, pero no me contestaron más. A los dos meses dejaron de responderme los mails, chats y por las redes sociales. Por eso, empecé a comentar cada vez que hacían una publicación en facebook desde la empresa contándole a la gente lo que había sucedido”, sostuvo y aclaró: “Todavía no me contactaron, no contestan los mensajes ni nada”.

Por otra parte, remarcó que tomó conocimiento a través de las redes sociales que existen casos de otras personas que les sucedió lo mismo. “Hay gente que está reclamando exactamente esto: que hace meses o semanas hicieron una compra, que el pedido les llegó incompleto y que no los contactan desde la empresa ni los llaman”, apuntó.

“Si se miran las publicaciones el 10% de las personas cuenta que está disgustada, que le pasó lo mismo y demás. Se sabe que es una situación que se repitió muchas veces”, expresó el damnificado que vive en Capital Federal. “Este problema lo ha tenido gente de todos lados del país, no solo de Buenos Aires”, aclaró.

En ese marco, señaló que realizó hace una semana atrás realizó una presentación ante Defensa del Consumidor a los efectos de denunciar lo ocurrido con la empresa. “No me contestaron desde este organismo y no avanzó aún en el caso. También mandé a diarios zonales de Buenos Aires lo que estaba pasando para que se hiciera eco”, agregó.

Por último, Matias D’Angelo sostuvo que continuará realizando reclamos en la web hasta que obtenga una respuesta por parte de la empresa “Easy Cencosud”. “Si en una semanas más no me constan voy a empezar a contactar a la gente que le ha ocurrido lo mismo para organizarnos y armar algún tipo de protesta”, concluyó.