Tinelli salió a responderle a Lanata por las escuchas con Grondona y dijo “me parece de cuarta”

“Fue conmovedor leer esta semana un tweet de Marce (Tinelli) denunciando, textual, ´el macrismo lo espiaba´, dijo Marce que le escuchaban los teléfonos, le leían los mails, lo apretaban con la AFIP, tenían un aparato del estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensábamos distinto o a los propios que pudieran descarriarse. Hicimos una cosa bastante simple, nos metimos en el túnel del tiempo de Twitter”, adelantó Lanata.

El ex Día D puso al aire esta mañana escuchas telefónicas del año 2013 donde Tinelli le hablaba de la definición del torneo al entonces presidente de AFA, cuando el de Bolívar era vice de San Lorenzo, que pretendía pelear por el título.

En esas conversaciones Tinelli le pedía si se podía modificar horario de un partido de San Lorenzo para que sea más tarde y por algún árbitro en particular, ya que “no le gustaba” el que se había asignado en la previa: “Julio, ya que nos ponen el lunes, ¿no nos pueden poner más tarde? A las 7 u 8 de la noche, para que por lo menos vaya la gente. Porque nos está puteando todo el mundo”, le consultaba Marcelo a Julio.

Tinelli no dudó en replicar al conductor de Radio Mitre y en apuntar a otro poderoso: el ex presidente de Boca Daniel Angelici: “Lo de Lanata me parece de cuarta, es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por (Daniel) Angelici”

Por su parte Lanata trató de bajarle los decibles al remarcar que: “Nadie dice que acá hubo un delito, esto se investigó en el marco de un delito que es una financiera, por eso se pinchó el teléfono de Grondona. Lo interesante era escuchar a dos grandes personajes de la Argentina como son Grondona y Tinelli hablando de manera privada. Era básicamente eso”