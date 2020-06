Poco a poco la delincuencia se adueña de las calles de Mar del Plata: robos, hurtos y tiroteos al por mayor

La pandemia desató que la delincuencia ganara las calles y prácticamente los barrios alejados del centro , donde parece haberse adueñado de las calles. Los robos de autos, los asaltos y hurtos se multiplican y hasta ahora quienes debieran velar por la seguridad de los habitantes de Mar del Plata parece no dar respuesta, no se sabe si por falta de elementos o por incapacidad. No importa el motivo, sí que la ciudad cada día está más desprotegida.

Así como este marco, delincuentes se llevaron de la puerta de una vivienda en 184 y San Martín un Peugeot 207, chapa NCI 832 (color azul) de una profesional de la podología, que se aprestaba a entrar al garaje de su casa.

En el auto estaban todos sus elementos de trabajo, documentación personal y otros elementos de vital importancia.

Otro de los barrios donde los delincuentes son amos y señores de las calles en Las Dalias. Allí Natalia, integrante de la Sociedad de Fomento Fray Luis Beltrán, expuso sobre el incremento de la inseguridad que aqueja a los vecinos. “Estamos en un momento muy complicado, varios vecinos han sufrido robos. Los hechos suelen darse durante la noche. Además, escuchamos tiroteos cerca de la medianoche y hasta las 2 de la mañana”, explicó.

Lo grave aquí se dan con las bandas que se quieren apoderar del sector que se enfrentan entre ellos a balazos limpios, y en el medio quedan los vecinos aterrorizados.

Se supo que desde la Sociedad de Fomento se han contactado con la Comisaría 15, la más cercana al barrio, pero que en varias ocasiones no obtuvieron respuesta. Según la versión de los agentes de seguridad, en reiteradas ocasiones “no registraron” las llamadas al 911. Y, cuando lo hacían, llegaban tarde, luego de los tiroteos. “Son los mismos vecinos que viven dentro del barrio y vuelven a meterse a sus casas, entonces no los agarran cuando están disparando”.

Cabe señalar que el accionar de los malandras se ve favorecido por la poca iluminación y calles intransitables, lo que dificulta el ingreso de patrulleros o que, en caso de que lo hagan, se averíen. El reclamo fue elevado al Municipio en marzo

El caso de Las Dalias también expone al Foro Municipal de Seguridad, que tampoco brindó apoyo en la situación denunciada. Fundado a mediados de 1997, con la concepción de que “es un derecho de los habitantes y un deber de su Gobierno promover la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad pública”.

Las limitaciones de este órgano también se evidencian en su composición. De acuerdo a la Ley 12.154, también debería participar del mismo el propio intendente o un representante designado por éste, miembros del Concejo Deliberante conforme a criterios de proporcionalidad en la representación partidaria e incluso representantes de instituciones religiosas. Nada de ello ocurre actualmente.