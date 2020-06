Se despistó una combi en la Autovia 2 con 12 pescadores que venían a embarcarse en Mar del Plata

Un colectivo que traía 12 trabajadores para el Puerto de Mar del Plata desde Corrientes se despistó este viernes por la mañana en la autovía 2, a la altura de Dolores, pero afortunadamente no volcó y no hubo muertos ni heridos de gravedad.

Personal de la CNRT se hizo presente en el lugar y constató algunas irregularidades en el vehículo. De todos modos, el colectivo completará el viaje a Mar del Plata y todos los trabajadores fueron transportados a un hotel de la ciudad, donde se les realizó el hisopado y si se confirma que todos son negativos podrán ingresar a trabajar al Puerto de Mar del Plata.

Cristian Azcona, Delegado Regional de la CNRT, dialogó con “el Retrato…” y explicó que la tragedia ocurrió en el kilómetro 226 de la Ruta 2, jurisdicción de Dolores, luego de que uno de los conductores se quedara dormido en dicho trayecto. “Venían dos choferes de la provincia de Corrientes con 12 pasajeros que venían a trabajar al puerto”, expresó al mismo tiempo que aclaró que no hubo muertos ni heridos de gravedad.

“La sacaron barata, porque el conductor se durmió y se fue a la banquina, pero tuvieron la suerte que no volcaron. Obviamente la unidad se rompió y ocasionó mucho susto en los pasajeros, pero no hubo heridos de gravedad ni muertos”, detalló a la vez que aclaró que “en este caso puntual del accidente uno de los choferes no tenía libreta que lo vincula con la empresa para hacer el viaje”.

Por otra parte, hizo hincapié en la labor que vienen desarrollando desde la CNRT. “Se viene trabajando los 7 días de la semana y 24 horas al día”, resaltó al mismo tiempo que destacó “el gran equipo de trabajo” que existe en la jurisdicción de Mar del Plata y la zona, “porque no solo se descubren estas cosas en la ciudad sino también en Necochea, en Olavarría, Azul, Quequén, Tandil, etcétera”.

“Donde hay controles se puede garantizar un transporte seguro. Venimos trabajando muy fuerte y hemos agarrado un ritmo muy intenso. Todos los días se hacen retenciones, actas, etcétera en lo que es camiones o vehículos con transporte de pasajeros”, señaló el representante de la CNRT que se encuentra trabajando en dicha entidad junto a otras 7 personas.

En función de ello, Azcona agregó que “se da una situación que, si bien no es general, en lo que es el transporte de carga y de pasajeros se ve que hay algunos pícaros que se lanzan a hacer cosas que no deben hacer. Por eso, cuando hay control se hacen estas cosas: actas, retenciones, etcétera”.

“En toda la zona que hacemos estas cosas hay que destacar que es muy poca la circulación viral que hay. En la ciudad el esfuerzo es de muchos y está dando muy buenos resultados, ya que se trabaja con la Municipalidad, con el área Salud, la policía de la provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Transporte de la provincia”, sostuvo.

Por último, remarcó: “Existe una cantidad enorme de gente que quiere ingresar a la ciudad, que se rechaza y que se pone esa presión para que no aparezcan infectados. De hecho, cuando engañan -como ocurrió en el reciente caso del cordobés- a las pocas horas ya sabemos que hizo, lo vamos a buscar y demás”.

“Esto no es solo el trabajo de la CNRT sino el trabajo cotidiano que se viene dando día a día”, expresó al mismo tiempo que destacó el trabajo de la Subsecretaría de Transporte. “Es importante porque tenemos resultados muy positivos para Mar del Plata y la zona”, subrayó.