Alberto Fernández cuestionó el intento de Donald Trump de querer imponer al presidente del BID

Alberto Fernández cuestionó a Estados Unidos en medio de las negociaciones de la deuda en una videoconferencia con el brasileño Lula da Silva. En un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Clacso, el presidente cuestionó el intento de Donald Trump por imponer el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quebrando así una tradición de medio siglo.

“Los Estados Unidos rompieron el Unasur y crearon el Prosur. También hicieron todo lo posible para que la Celac desaparezca. Y tampoco les alcanzó eso. Ahora fueron por el BID y todo el continente salió a apoyar que los EEUU, por primera vez en la historia también presida el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nos hemos quedado dos países al margen de ese apoyo: México y nosotros”, dijo Alberto.

“No te quiero mentir, yo no lo tengo a Néstor, a Lugo a Evo, a Correa, a Lagos, a Chávez; a duras penas somos dos los que queremos cambiar al mundo: Uno está en México, que es Andrés Manuel López Obrador y el otro soy yo“, dijo.

“Este es un continente muy distinto al que viviste vos, al que vivieron Néstor y Cristina”, admitió ante Lula y denunció los mecanismos de lawfare practicados para erradicar a los líderes de centro izquierda de la región, del que, dijo, “sin dudas vos fuiste el que más lo padeció”.

“No sabés cómo extrañamos que vos nos seas el presidente de Brasil. Otra sería la posibilidad de que podamos trabajar”, le confesó al ex mandatario del país vecino y principal socio comercial de Argentina.

Fernández señaló que la pandemia de coronavirus evidencia la posibilidad terminar con un “capitalismo rotundamente desigual que deja al margen a millones de compatriotas”.

“Yo tengo la sensación de que la pandemia ha dado vuelta al mundo. El mundo está mirando listas de muertos, pero no ve cómo la economía se ha derrumbado”, sostuvo y, como en otros discursos, volvió a parafrasear al novelista, ensayista y filósofo francés, Albert Camus, para remarcar que “las pestes y las pandemias tienen un sesgo muy claro: le arrancan la vida a la gente, pero además dejan al descubierto las miserias de la gente”.

Defendió en este sentido la estrategia de su gobierno para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia y sostuvo que “nadie que haya abrazado la causa popular puede no saber que nada es más importante que la vida” y volvió a cuestionar a aquellos que plantean el “falso dilema” entre economía y salud.

“El capitalismo, tal como lo conocíamos, no tiende viabilidad“, dijo y remarcó que en la región la pandemia “dejó al descubierto la mayor desigualdad de todo el mundo”.