La Cámara de Diputados aprobó la regulación del teletrabajo impulsada por el oficialismo

El diputado Nicolás Medina, del PRO, fue el primero que planteó sus diferencias con el proyecto: dijo que uno de sus artículos, el 8°, “es violatorio de la potestad del empleador de dirigir las empresas” y que el contenido de la iniciativa “afectará a las pymes” si no se establecen incentivos fiscales.

Desde el sector informático no ocultaron su preocupación porque entienden que el proyecto no los tuvo en cuenta. La Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI) también hizo públicos sus cuestionamientos y advirtió que “ciertos incisos perjudicarían seriamente a la industria, limitando las posibilidades de inclusión y desarrollo que impulsa”, y consideró que “el exceso reglamentario agrega burocracia al normal funcionamiento de las organizaciones, desalienta el mantenimiento de las posiciones de teletrabajo y las posibilidades de nuevas contrataciones en todo el país”.

Los empresarios del software alertaron que el proyecto que votó la Cámara de Diputados “traería aparejada una caída de la recaudación estatal, debido a que muchos recursos serían contratados directamente desde el exterior” y aportó los siguientes datos: “por cada 10.000 Programadores Semi Senior que dejan de trabajar para empresas argentinas y lo hacen para el exterior, se pierden: $11.615 millones en salarios, que se pierden del PBI; $6.804 millones de pérdida de IVA ó U$ 500 millones de exportación, $4.474 millones Aportes Contributivos, lo que equivale a 18 mil jubilaciones mensuales por $20.000, $972 millones en Ingresos Brutos, $31 millones en Impuestos a las Ganancias de cada programador y, en definitiva, el Estado perdería $12.280 millones de recaudación por año”.

“Hay que promocionar el teletrabajo, es sano y más en este momentos. Le sirve a todo el mundo, pero parece que lo que se está haciendo con este proyecto es proteger a los trabajadores del teletrabajo. Y es al revés porque los beneficia. Se usa argumentos como a la defensiva. No hay que proteger nada, hay que fomentar la modalidad de una manera inteligente. Es necesaria una legislación pero en un contexto de colaboración e impulso, no de restricción. No tiene que ser sólo una reacción a la pandemia: es lo que viene”, aseguró Luis Galeazzi, presidente de Argecom, la cámara de exportadores de servicios.

“La ley del Teletrabajo se debería haber trabajado más con los sectores de la industria del conocimiento, donde nos afecta en la parte central de nuestra operación productiva. Este es un sector donde el teletrabajo existe desde hace tiempo, operando con cero conflictividad; siendo el único sector en esta pandemia que pudo seguir trabajando con casi todo el personal de forma remota. Si bien pudimos exponer nuestra problemática a los legisladores, hoy la ley va a sobre regular la actividad y generar desigualdades para los trabajadores. Sentimos que se perdió una excelente oportunidad de tener una ley moderna que se adecue al dinamismo de nuestro sector y que permita aumentar las oportunidades de trabajo”, aseguró Néstor Nocetti, cofundador de Globant.

”Cuando pensamos en la regulación de una práctica flexible, son más los peligros que los beneficios cuando eso se hace mal. No estamos en contra de que deban reglamentarse las condiciones del teletrabajo pero sí entendemos que debiera hacerse con el cuidado y con el tiempo suficiente para que todos los participantes en la relación laboral, tanto los beneficiarios como los empleadores, podamos poner nuestros puntos de vista. La reglamentación tiene que ser en beneficio de las condiciones actuales de empleo y de la creación de mayor trabajo, no generar el efecto contrario”, dijo Santiago Mignone, Socio a cargo de PwC.

”El teletrabajo en nuestra compañía es una práctica asentada y madura, hace más de 15 años que lo usamos. Estamos exportando desde América Latina y principalmente desde Argentina a 41 países en el mundo, es una práctica que balancea y coordina los servicios prestados desde las oficinas. Pienso que cuanta menos rigidez regulatoria haya más beneficioso va a resultar, como de hecho lo es. Las empresas logran flexibilidad operativa, una velocidad de respuesta muy oportuna y se deslocalizan las tareas, entre otros beneficios. Antes de que se decrete la pandemia ya teníamos a todas las oficinas de la compañía teletrabajando, desde Estados Unidos hasta la Argentina. El sector de la industria del conocimiento puede compartir muchas de las buenas prácticas aplicadas durante años para que esto sea un éxito. Para regular el teletrabajo hacia otros sectores se requiere un tiempo de análisis mayor para que no surjan imprevistos que tiendan a impedir más que a posibilitar”, agregó Roberto Wagmaister, CEO y fundador de Grupo Assa.