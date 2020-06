Ascienden a 1.150 los fallecidos por coronavirus y son 52.457 los contagiados en el país

Treinta y cuatro personas murieron y 2.606 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en un contexto en que la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires anunciarán mañana más restricciones con el objeto de reducir la circulación en el AMBA, el área que concentra la mayor cantidad de casos de Covid-19 en el país.

Con las 34 muertes y 2.606 casos positivos reportados, son 1.150 los fallecidos y 52.457 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

Un 93% (2.424 personas) de los nuevos infectados de hoy (2.606) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

La cartera sanitaria agregó que son 457 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 48,3% en el país y del 54,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Según el reporte vespertino, murieron 16 hombres, cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires de 75, 72, 79 y 75 años; nueve de la Ciudad de Buenos Aires de 68, 72, 89, 87, 50, 90, 67, 76 y 78; dos en la provincia de Neuquén de 62 y 70 y uno de 64 años en la provincia de Chaco.

También fallecieron 9 mujeres, cuatro en la provincia de Buenos Aires de 89, 87, 82 y 72 años y cinco en la Ciudad de Buenos Aires de 94, 90, 94, 57 y 95.

El parte matutino precisó que murieron cuatro hombres, tres residentes en la provincia de Buenos Aires de 84, 68 y 59 años; uno de 39 años, residente en la provincia de Chaco; y cuatro mujeres, tres residentes en la provincia de Buenos Aires de 62, 77 y 88 años; y una de 42 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las personas fallecidas, de 86 años de edad, residente en la Provincia de Buenos Aires, no registra dato de sexo.

Del total de diagnosticados, 1.061 (2%) son importados, 19.202 (36,6%) contactos estrechos de casos confirmados, 22.078 (42,1%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Antes, Ginés se reunió en el Ministerio de Salud con sus pares de provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y de Ciudad, Fernán Quirós, y con el equipo de expertos epidemiólogos.

En este contexto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó sobre el crecimiento en los casos y aseguró que, más allá del cuidado individual, regular la movilización de personas “reduce fuertemente el contagio” y podría “acomodar la curva de la epidemia” a la capacidad del sistema de salud.

A NIVEL INTERNACIONAL

En el plano global, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimó que la vacuna contra el coronavirus estará disponible “en el plazo de un año, incluso un par de meses antes”, y que cuatro de las 100 investigaciones que hay en marcha a nivel mundial “están en una fase bastante avanzada”.

Tedros advirtió que la primera producción de una vacuna no será masiva y no será un bien de acceso universal, y consideró vital el compromiso político para aumentar las inversiones en la producción del tratamiento.

Estados Unidos y varios países europeos intensificaron en las últimas horas los testeos masivos y algunos decidieron una vuelta a los confinamientos parciales para tratar de contener un alarmante aumento de los casos.

Alemania, Francia, Italia, Portugal y España debieron doblegar sus esfuerzos para contener rebrotes que amenazan con repetir la pesadilla vivida hace apenas dos meses y encarar una amplia práctica de testeos para intentar identificar a la mayor cantidad de contagiados posibles y ponerlos en aislamiento.

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, aconsejó no bajar la guardia y subrayó que cada día se registran en ese continente 20.000 nuevos casos y 700 muertes.

En tanto, Estados Unidos vivió otro día de más de 34.000 nuevos contagios y, de mantener esta tendencia, podría volver a alcanzar a nivel nacional el pico que superó con Nueva York, un pronóstico que preocupa a muchos gobernadores, que comenzaron hoy a tomar medidas concretas para frenar la pandemia.

En Chile el gobierno pudo anunciar la primera noticia relativamente buena en varias semanas, porque registró una disminución del 14% en nuevos contagios, aunque el total bordea los 260.000, con casi 5.000 muertes desde el inicio de la pandemia.

En Perú, que cumple 102 días en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, el Ministerio de Salud informó que hay 264.689 casos confirmados de la Covid-19, de los cuales 151.589 fueron dados de alta.

El coronavirus causó la muerte de 8.586 personas. Tras el aumento de casos, el presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio.