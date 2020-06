Un trabajador de la pesca que llegó a Mar del Plata desde Lomas de Zamora dio positivo de COVID

Un trabajador de la pesca de 24 años y oriundo de Lomas de Zamora dio positivo de coronavirus este jueves en Mar del Plata, el cual había venido a la ciudad para hacer un “relevo” en una de las once embarcaciones que tiene el poderoso Grupo Fénix, de capitales chinos. A su vez, permanece aislado en el hotel Manila, ubicado sobre la calle Entre Ríos al 1600.

El hombre iba a abordar una embarcación compuesta por unos 29 tripulantes aunque por la condición en la que se lo llamó, no llegó a pisar el Puerto ni mantener ningún tipo de contacto con el resto del personal marítimo. “El está bien y no tiene ningún síntoma. No se embarcó nunca; lo habían convocado para que venga a relevar a alguna persona del barco que se podía llegar bajar”, aclararon al respecto.

Al momento de ingresar a General Pueyrredon, el vehículo se dirigió directamente a un hotel dispuesto por la empresa pesquera, donde los trabajadores de la pesca aguardaron las habilitaciones individuales para someterse a los hisopados correspondientes sin tomar contacto con otras personas, como indica el protocolo.

Desde la cartera que conduce Viviana Bernabei confirmaron que el paciente permanece asintomático y cumple aislamiento en el hotel Manila, ubicado sobre la calle Entre Ríos al 1600, dispuesto por la empresa contratista como así también que se cumplió con el protocolo establecido para los sectores productivos, el cual no habilita a las empresas a contratar trabajadores eventuales en el marco de la pandemia.

De esta manera, el trabajador de la pesca detectado se suma al caso del cordobés de 23 años que ingresó a la ciudad con documentación falsa y se encuentra aislado en un hotel y al de una trabajadora de la salud proveniente de Bolivia, de 30 años, que permanece en aislamiento domiciliario.

El nuevo positivo de coronavirus no interrumpe el conteo de días para avanzar a la fase 5 de cuarentena. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires determinó que las localidades deben acumular 21 días sin detectar contagio entre la población para poder alcanzar la etapa de distanciamiento.