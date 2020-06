Reencuentro en tiempo de cuarentena… Balcarceños vuelven a “verse” luego de más de cuatro décadas

El tiempo de cuarentena a pesar de lo que ha significado y seguirá haciéndolo, también ha servido para ordenar y reparar la casa, acomodar papeles entre otras “actividades obligatorias”. Y fue en este marco que la aparición de una añeja fotografía disparó el reencuentro vía internet de la Promoción 74 de la Escuela de Enseñanza Media No. 1 de Balcarce.

Todo comenzó cuando un estudiante de ese entonces halló en su archivo fotográfico, un retrato del coro de aquella escuela que dirigía Nelly Curto de Mendieta en un acto de fin de año allá por 1973.

Y allí comenzó a tejerse esta historia de un reencuentro para la gran mayoría de más de cuatro décadas, llegando inclusive a que algunos no se veían a lo largo de estos 47 años. Si bien la gran mayoría se hallan viviendo en Balcarce, los hay también en otros lugares de la provincia, por el país e inclusive en el exterior..

Luego de recibirla en su “face”, el balcarceño Luis Divita la compartió con otra ex integrante de aquella Promoción, Gladys Tabone , quien le envió al Facebook del Centro Cultural Salamone-Museo de la Imagen de esa ciudad serrana, quien a difundirla motivó el interés de los más de 40 ex alumnos que aun residen en Balcarce.

Alguien (léase Juan Balderrama) propuso el armado de un grupo de Whatsapp , tarea a la que se sumó la hoy marplatense Sandra Spada y en menos de 72 horas, se ha convertido en un medio de reencuentro emocionante para quienes lo integran.

Muchos fueron los mensajes que hablan de la emoción de “volver a verse” que fueron volcando en el Grupo, y de ellos elegimos uno que marca la verdadera esencia de esa amistad que perduró en el tiempo , y que fuera escrito por Patricia Hansen el que dice: “Hola!!! cómo paso el tiempo!!!!!!!Creo que cerré los ojos y cuando los volví a abrir entendí que las agujas del reloj no se habían detenido y me encontré con la verdad del mundo”

Hoy de los 41 integrantes de aquella Promoción 74, treinta y cuatro ya son los participantes del Grupo , más los que se siguen sumando por esas horas en la búsqueda telefónica y “cibernética”. Estos son:

Sara Guerra, Silvia Martínez, Viviana Di Marco, Marcelo D’Angelo, Ana María Vidili, Ana María Bonafina, Daniel Potín, Elba Corral, Estela Thomsen, Gladys Metrailler, Graciela Fioriti, Patricia Hansen, Liliana Cejas, Sandra Spada, Gladys Tabone, Juan Balderrama, Miguel Avellaneda, Alicia García, Alicia Garciarena, Alicia Iannone, Ana Espinosa, Liliana Morrone, Luis Divita, Marita Ciri, Miriam Espinosa, Néstor Ludueña, Raul Lana, Ricardo Cutura, Ricardo Di Muro, Liliana Poblet, Graciela del Valle, Gabriel Di Marco y Mariana Galante.

No hay dudas que la cuarentena nos quitó muchas cosas, pero nos permitió esta posibilidad de mirar hacia atrás, y como escribiera Patricia Hansen “cerré los ojos y cuando los volví a abrir entendí que las agujas del reloj no se habían detenido y me encontré con la verdad del mundo”.

Gracias internet por este mágico reencuentro!!!