La pesca une a los marplatenses en un objetivo común: encontrar un rato de paz

Comerciantes, trabajadores en relación de dependencia, jubilados. La pesca une a las personas más diversas, bajo objetivos comunes: encontrar un rato de paz. En dialogo con “el Retrato..”, Iván Cerone y Oscar Gabriel Páez, contaron un poco de qué se trata el oficio de la pesca, en un contexto de asilamiento.

Iván, productor de seguros, pesca en el mar. Y agrega: “Al sur no fui nunca a pescar. Pesco acá nomas. El mismo día que habilitaron la pesca fui a preparar el equipo. Es la mejor terapia que encontré”. El trabajo, cuenta, no cayó: “Anda bien. Es un rubro que no se da de baja. Es para proteger un capital. Hasta los comercios que están cerrados hacen seguros para no arriesgar el capital”.

Después, Ivan (FOTO) sigue hablando de pesca. “Voy moviéndome de acuerdo la información de las redes sociales. Lo que más me gusta es la variada. Que haga fuerza. Que pelee. El pejerrey, cuando no hay otra cosa, sirve. Pero pelear con un pescado es lo mejor que puede pasar.”

Oscar Páez tiene un pequeño comercio sin empleados. Aprovecha para pescar cuando lo cubre la familia: “Supongo que para que no me amargue por la situación. Es una forma de no pensar”. El negocio de él está resentido por la situación pero se mantiene a flote. Pero agrega que del trabajo prefiere no hablar. Se amarga.

Ante la pregunta de si necesita permiso, es claro: “En la escollera Norte piden permiso de pesca y de circulación para poder ingresar. Pero en lo que es playas y costas nadie te pide absolutamente nada. Estamos pudiendo pescar de 7 a 16 horas pero una pesca sustentable. Pescar para comer, básicamente. Por ahora no está contemplada la pesca deportiva. La gente que está viniendo a pescar parece venir de todos lados. Algunos vienen en 4×4 y otros en bicicleta buscando la diaria. Cada uno es responsable de lo que hace.”

Pero después agrega que el clima es muy tranquilo: “Los pescadores mantienen la distancia social. Ya no se toma mate en grupo. Cada uno se lleva lo suyo y se comparte la cercanía pero no como antes. Todos tratan de ser precavidos y mantener el logro de poder pescar. No vas a ver nadie pescando en grupos ni más de dos personas. Todos usan barbijo y la verdad es que mantenernos así es muy positivo.”

Después, también se queda mirando al mar. Habla con el pescador de al lado acerca de qué está saliendo: “Está saliendo pez palo, corvina, anchoa de banco, pescadilla y mayormente pejerrey”. Contrariamente a Iván, Oscar prefiere el pejerrey.

¿Algún truco para que haya más pique?, pregunta el enviado de “el Retrato..” también mirando al mar: “Para el pejerrey se usa ceba. Se tira una línea con botitas y un rulero al final donde se mete la cena. Se encarna con camarón fresco y la ceba hace que el pejerrey se arrime y tome la carnada. Es riquísimo. Vale la pena.”

Y la verdad que, en medio del caos que estamos viviendo, seguramente lo valga.