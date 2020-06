Intendente de Balcarce anticipó que no firmará convenio con Kicillof para recibir pacientes con Coronavirus

En el marco de la medida excepcional que busca implementar el gobierno bonaerense que consiste en derivar pacientes al interior de la provincia para ayudar a descomprimir los hospitales del Conurbano, el intendente de la ciudad de Balcarce, Esteban Reino, dialogó con “el Retrato…” y expresó su negativa a firmar el convenio. “Sería una imprudencia comprometernos a brindar un servicio que no podemos prestar”, aseguró.

De esta forma, el convenio entre el Ejecutivo Provincial y los municipios prevé 2 mil pesos por paciente con coronavirus destinados a centros extra hospitalarios. El último registro determina que en los 135 distritos bonaerenses hay 19.500 contagiados y 450 fallecidos. El 90% corresponde al Conurbano.

En tal sentido, el jefe comunal de la localidad vecina expresó que “brindar ese servicio significaría tener unas 30 o 40 personas destinadas a tratar estos pacientes como ser enfermeras, mucamas, cocineras, personal de seguridad, etcétera. No contamos con ese equipo de salud y sería una imprudencia comprometernos a brindar un servicio que no podemos prestar”. En la misma línea se expresaron los alcaldes de Tandil, Mar del Plata, y Lobería, entro otros, mientras que el intendente de Necochea anunció este miércoles que si aceptará esas derivaciones.

Reino indicó a “el Retrato…” que lo solicitado por el gobierno provincial “es de total incumplimiento” y explicó: “No contamos ni con los medios ni recursos humanos para poder brindar ese servicio, ya que hoy el personal de salud en el hospital de Balcarce es justo” al mismo tiempo que comentó que no se podría firmar el convenio, ya que “la ciudad tendría que contar con gente muy capacitada en el manejo de pacientes con COVID-19, totalmente equipada de los elementos sanitarios que se requieren y demás, lo cual no está en Balcarce y por eso no se puede suscribir ningún convenio”.

Sin perjuicio de ello, aclaró que igualmente, ante cualquier requerimiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de algún intendente de otra localidad y en el caso que colapse el sistema de salud de esas ciudades vecinas “obviamente estamos dispuestos a dar una mano, como se ha hecho siempre en forma mutua”.

Por otra parte, remarcó que en Balcarce cuentan en la actualidad únicamente con 8 respiradores y con una cantidad de camas, habitaciones y personal limitada. “El gobierno provincial se comprometió a mandarnos tres respiradores más. Esperemos que sea lo antes posible”, precisó y agregó existen casos de pacientes que están internados con otro tipo de enfermedades también por la época. “El hospital se ve resentido también porque, al estar preparado todo el piso para recibir pacientes sospechosos de tener COVID, hoy hay una capacidad limitada de habitaciones”, señaló.

“HOY BALCARCE SE ENCUENTRA ATRAVESANDO LA FASE 4”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el caso que dio positivo de COVID en la ciudad, respondió: “Se le hizo un hisopado y dio positivo, luego se realizó el segundo hisopado que requieren los protocolos y dio negativo. Por lo tanto, se entiende que a la semana se recuperó. Todos los diagnósticos de laboratorio se hacen en el Instituto Nacional de Epidemiología y el mismo arrojó resultado positivo en un principio”.

Por otra parte, Esteban Reino detalló que Balcarce se encuentra atravesando la Fase 4. “Para pasar a la Fase 5 se requiere que cumplamos algunos días más sin casos. Igualmente entendemos que por un solo paciente con COVID positivo, que no tuvo ningún contagio y que dieron negativo todos los contactos estrechos que tuvo no tiene sentido que ciertas actividades no se reanuden”, consideró.

Asimismo, teniendo en cuenta la situación económica de muchos la localidad serrana decidió la semana anterior que gastronómicos, gimnasios, natatorios y clubes vuelvan a abrir sus puertas en el marco de lo que fue “una prueba piloto”. En relación a ello, describió que la misma funcionó “muy bien” y que “han dado muy buenos resultados”.

“Se cumplieron los protocolos estrictamente y se verá si este fin de semana se volverá a repetir. Se registró un muy buen nivel cumplimiento de parte de los comerciantes y de la gente que respeta todas las normativas de seguridad que se imponen”, concluyó el intendente de la ciudad de Balcarce en diálogo con “el Retrato…”