El cordobés y su novia fueron aislados en el mismo hotel y piden se le aplique todo el peso de la ley  

Santiago Bonifatti , actual Secretario de Gobierno de General Pueyrredón reclamó “se aplique todo el rigor de la ley” para con el joven cordobés Tomás Páez (23) quien utilizando documentación falsa ingresó a Mar del Plata, comprobándose horas después del hisopado que le realizaron que estaba infectado de coronavirus.

Bonifatti, quien remarcó el esfuerzo de todos los habitantes de para superar la pandemia, dijo que se trata de “Un irresponsable que no es marplatense, que a partir de una serie de mentiras, vulnera los ingresos, pone en riesgo esa situación. El protocolo funciona y por eso sabemos quién es y qué hizo”, acotando que “Si fuera un solo delito podríamos hacer un cálculo de la pena. Pero son varios. Sin duda alguna, ojalá que la pena sea fuerte para que nadie más haga lo mismo”

Las declaraciones del funcionario municipal se dieron en el marco de una conferencia de prensa que contó además con la presencia del coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich; de Seguridad, Dario Oroquieta, y el titular del Same Juan Di Mateo.

Rabinovich confirmó que ya declararon ante la fiscal Laura Mazzaferri funcionarios municipales y el personal que estaba en el retén el sábado cuando el joven ingresó a Mar del Plata; haciendo saber que además de la novia, con quien Páez vino a celebrar su cumpleaños, hay otras tres personas aisladas y a la espera del resultado de los testeos correspondientes para saber si también están contagiados.

Rabinovich subrayó además que “Tenemos que hacer una consideración no solo de la irresponsabilidad, sino de la cadena delictual que hubo desde que ingresó a la ciudad. Será la justicia la que resuelva. No hablamos solo del delito solo por violación a la Aspo sino de una serie de delitos“, que incluso alcanzarían al amigo ( FrancoTona) que le facilitó no solo su vehículo, sino toda la documentación del mismo , el DNI y un permiso especial que gestionara ante la Justicia cordobesa para visitar a una familiar mayor residente en Mar del Plata.

El funcionario elogió más adelante la labor que se lleva a cabo en los retenes de ingreso a Mar del Plata , afirmando que “los dos últimos casos en Mar del Plata son “no autóctonos” , enfatizando en tal sentido . “El último caso autóctono es del 12 de junio. Los otros dos son éste y el de una médica que vino desde Bolivia. Recorrieron gran parte del país y recién fueron detectados en los retenes de la ciudad. Sabemos que el virus está afuera y no lo vamos a dejar entrar”, insistiendo en que los “protocolos funcionaron”.

Finalmente el titular del Same, Juan Di Mateo hizo saber que se aisló también a la novia del joven (paradójicamente en el mismo hotel que el infractor) , aclarando que ambos se encuentran asintomáticos, al igual que otras dos personas que mantuvieron contacto con el cordobés, pero que pasan la cuarentena en su domicilio.

