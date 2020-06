Coronavirus: Argentina cuenta con 1.016 muertos y 42.785 contagiados y su avance es infrenable

La Argentina superó los 1.000 fallecimientos por coronavirus, lo que generó preocupación en los especialistas, pero que todavía mantiene al país, con una tasa de 2,23 muertes cada 100.000 habitantes, lejos de los primeros puestos de las estadísticas del virus a nivel mundial, que encabezan países como Bélgica, el Reino Unido, Italia y España o en nuestra región Perú, Brasil y Chile.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó esta mañana cinco nuevos decesos por coronavirus Covid-19 en el país, por lo que las muertes acumuladas por la pandemia sumaban 1.016.

Los últimos decesos informados por la pandemia son los de cuatro hombres, dos de 88 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 66, residente en la Capital Federal, y otro de 76, de Río Negro; además de una porteña de 84.

En tanto, se confirmó que los casos positivos acumulados de la enfermedad son 42.785, 1.581 de los cuales fueron reportados este domingo, en tanto que hay 397 pacientes internados en salas de terapia intensiva y 13.153 infectados ya fueron dados de alta.

La tasa de incidencia de la enfermedad es de 94,3 casos cada 100.000 habitantes.Según explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el 95 por ciento de los nuevos casos se produjeron en la región metropolitana, que continúa siendo el “área de mayor intensidad de transmisión comunitaria” ya que no se registraron nuevas áreas con contagios de este tipo.

Según el último informe a nivel mundial de la Universidad John Hopkins, quefue actualizado, Bélgica tiene 60.550 casos y 9.696 muertes, lo que representa un 16% de tasa de letalidad y 84,89 muertes por cada 100.000 habitantes.

El Reino Unido tiene 304.580 casos, 42.674 muertes, una tasa de letalidad de 14% y 64,18 muertes cada 100.000 habitantes.

En tanto, España reportó 245.938 casos, 28.322 muertes, 11,5% de tasa de letalidad y 60,62 muertes cada 100.000 habitantes.

Italia llegó a los 238.275 contagios, 34.610 muertes, con una tasa de letalidad de 14,5% y 57,27 muertos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte Suecia, confirmó 56.043 casos, 5.053 muertes, con una tasa de letalidad de 9% y 49.62 muertes cada 100.000 habitantes.

Francia tiene 196.724 casos, 29.636 muertes, 15,1% de tasa de letalidad y 44,24 muertes por cada 100.000 habitantes.

Estados Unidos reportó 2.255.119 de casos, con 119.719 decesos, lo que da una tasa de letalidad de 5.3% y 36,59 muertes por cada 100.000 habitantes.

A nivel latinoamericano, Perú, en tanto, reportó 251.338 casos, 7.861 muertes, con una tasa de letalidad 3,1% y 24,57 muertes cada 100.000 habitantes.

Brasil registró 1.032.913 casos confirmados de coronavirus, 49.976 muertes en total, con una tasa de letalidad de 4,8% y 23,86 de muertes cada 100.000 habitantes.

Por su parte, Chile informó 236.748 infectados, 4.295 muertes, una tasa de letalidad de 1,8% y 22,93 muertes por cada 100.000 habitantes.

Bolivia tiene 23.512 casos confirmados, 740 muertes, 3,1% de tasa de letalidad y 6,52 muertes por cada 100.000 habitantes.

En su caso, Paraguay reportó 1.362 casos de coronavirus, 13 muertes, 1% de tasa de letalidad y 0,19 muertes por cada 100.000 habitantes.

Por último, Uruguay tiene 859 infectados, 25 muertes, 2,9% de tasa de letalidad y 0,72 muertes por cada 100.000 habitantes.

“En relación a otros países, y con nuestros problemas y dificultades, en Argentina mantenemos una cifra chica de muertes con respecto a la cantidad de habitantes. Hay provincias que no tuvieron muertos“, dijo el infectólogo Lautaro de Vedia.

“Nunca es un éxito si hay un solo muerto”, afirmó De Vedia al repasar que hoy Argentina llegó a los 1.000 muertos por coronavirus, y advirtió que “ahora viene la parte más brava porque estamos creciendo en casos en el AMBA, las terapias van a estar más apretadas”.

“Es importante reducir el número de casos totales. Hay que insistir con el tema del aislamiento, que sé que es complejo, pero no nos queda otra”, recomendó.

La infectóloga Laura Barcán reconoció que en Argentina “la mortalidad sigue siendo baja con respecto a otros países como Chile o Brasil, ya que tenemos 2,23 cada 100.000 habitantes”.

“La mortalidad es baja porque hay mucha vigilancia activa de gente de bajo riesgo”, afirmó y precisó que “la edad es uno de los factores de riesgo más importantes, son los mayores de 75 años los que tienen una mortalidad más alta en Argentina”.

“Estamos en un aceleración de los casos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), debido al aumento de la vigilancia activa, que es ir a testear a los barrios, y por una mayor transmisión del virus en la comunidad, por eso a la mínima ruptura del aislamiento se corren riesgos”, advirtió Barcán.

Según informó la Universidad John Hopkins, a nivel mundial hay 8.820.667 casos confirmados y 464.972 muertes.

Los países con más contagios confirmados son Estados Unidos con 2.256.187; Brasil con 1.032.913; Rusia con 583.879; India con 410.451; Reino Unido con 304.580; Perú con 251.338; España con 245.938; Italia con 238.275 y Chile con 236.748.

En cuanto a decesos, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 119.744; Brasil 49.976; Reino Unido 42.674; Italia 34.610; Francia 29.636; España 28.322; y México 20.781.