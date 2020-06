Bastian…una barbería que lucha por sobrevivir a la pandemia

La barbería parece haber sido traída a la actualidad por medio de un túnel del tiempo. Bastian Salón Masculino es un pequeño espacio ambientado con excentricidad y buen gusto. Una Fiat 600 del 76 restaurado a nuevo y saliendo de la pared, un viejo metegol, una heladera antigua, una Rocola del 47, una caja registradora de 100 años. Todo confluye para darle un toque antiguo, donde cada espacio tiene su sitio.

Claro que, son épocas de aislamiento social y preventivo. Sebastián, de 34 años, se refirió ante “el Retrato…” sobre el momento que estamos atravesando: “Yo arme este lugar para que explote. Con el metegol, la play station y todos los detalles que se pueden ver. Y te da bronca tener todas las armas para que venga la gente y trabajar un cuarto de lo que se trabajaba. Solo trabajo a través de turnos. Yo doy turnos de un día para el otro y atiendo gente desde los seis meses a los 90 años. Pero no está resultando sencillo.”

Es que cuando hablamos de trabajadores que no pueden normalizar el funcionamiento de sus espacios, también estamos hablando de historias. De esfuerzo. Sebastián también está hecho de esas pinceladas. De intentos serios en un país que modifica las reglas a su antojo: “Empecé en el 2011. Puse la primera peluquería en Corrientes entre Brown y Colon. Pinté, empapelé, soy electricista. Volqué todo lo que sabía en esa peluquería. Pero mi papa tuvo que dejar de trabajar y yo tuve que asistirlo en su empresa. De manera que tuve que cerrar la peluquería. Mucha gente se lamentó. Después viví en Buenos Aires, hasta que hace cuatro años conocí a mi novia y me quedé. Tenía una camioneta que usaba para trabajar en electricidad y la vendí para poner la barbería. Eso fue en el 2017 cuando abrí este local. Cada rincón del local tiene algo mío. Comencé a juntar antigüedades. Abrí con un sillón que me hice traer de Formosa con lo que me había quedado. Lo hice a cero y quedo buenísimo.”

Se le ilumina la cara cuando habla de su espacio, pero después parece caer en la realidad: “Normalmente atendía 20 personas por día. Hoy con la cuarentena me tengo que adaptar. Ahora me manejo con un protocolo estricto. Pero muchas barberías trabajan fuera de hora y no cumplen los requisitos. Me siento decepcionado porque cumplo 100 por ciento. Paso todos los días por barberías de la zona que están a puertas abiertas y hasta jugando juegos y nadie controla nadie. Da bronca porque yo tengo gastos fijos. Si volvemos a fase uno, no trabaja nadie. Y hubo barberías que en el aislamiento trabajaron a puertas cerradas. Yo estuve tres meses sin abrir y me comieron los impuestos. Estuvimos comiéndonos los ahorros y ya no nos quedaba nada cuando nos dejaron abrir. Ahora es difícil porque tengo un precio muy accesible. Tengo el corte a 280 y si lo pongo a 400 no vienen. Mis clientes muchos juntan el mango. Yo trabajo por cantidad, con precios baratos para trabajar a full y ahora estoy cubriendo baches” afirma al despedirse de “el Retrato…”

Y si, da bronca. Da tristeza. También impotencia. Pero Sebastián sabe que va a seguir poniéndole el pecho. Que su local con reminiscencias de épocas pasadas, merece otra realidad, y confía en eso. Los clientes se quedan. Lo siguen llamando. Siguen confiando en su trabajo. Y eso, es algo que nada ni nadie, ni siquiera una pandemia, va a lograr quitarle jamás.

