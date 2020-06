El ex presidente Mauricio Macri y líderes de Juntos por el Cambio apoyaron la protesta por Vicentin

El ex presidente Mauricio Macri posteó una foto de la bandera argentina en las redes sociales en respaldo a las movilizaciones contra la intervención de la empresa Vicentin que se realizaron en varias ciudades del país, en tanto que los titulares de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO); Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) coincidieron en destacar la importancia de esas marchas, durante una videoconferencia.

La semana pasada, Macri había anunciado por su cuenta de Twitter que había hablado con la ex diputada nacional Elisa Carrió y señaló que ambos se habían mostrado preocupados por “los atropellos institucionales” que “se veían” en el país.

En el encuentro virtual que celebraron los líderes de Juntos por el Cambio, y que estuvo moderado por el periodista y ex candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio, Luis Otero, se formularon referencias a las movilizaciones de hoy.

En el inicio de la charla -convocada bajo la consigna: “Hablemos de salud: la nuestra, del trabajo y de la República”-, la ex ministra de Seguridad se refirió a las manifestaciones de en varias ciudades del país.

“Sentí un orgullo al ver que argentinos se movilicen bajo consignas como libertad, república y propiedad privada, como si recitasen la Constitución Nacional. Los argentinos salieron a defender valores que están muy adentro y que son los que nosotros representamos”, enfatizó la ex funcionaria macrista.

En relación al aislamiento social, la titular del PRO dijo que “la compulsión al trabajo se va a dar”, que “el gobierno debería tener que confiar más en los individuos” y se preguntó “hasta cuando se va a seguir con la cuarentena”, para opinar a continuación que “dos o tres meses más generarían daños irreversibles”.

“El estado no supo dar respuesta en estos tres meses más que el confinamiento”, completó, al comentar un video de operativos en Avellaneda para que no abriesen los negocios no habilitados para hacerlo, y que fue presentado por Otero tras enfatizar “el derecho constitucional” de los comerciantes a trabajar.

A su turno, Cornejo destacó: “Hay esperanza, porque las manifestaciones en muchísimas ciudades contra la expropiación de Vicentin se dieron a pesar de la pandemia y sin violar la cuarentena”.

“La gran responsabilidad de gobernar el país la tienen quienes fueron electos, no hay margen para corresponsabilizar a otros. Aunque con lo de la herencia recibida y todas esas cosas quieren justificar la falta de soluciones”, expresó.

El líder de la UCR reconoció que “las elecciones por lo general las pierden los oficialismos, no las ganan las oposiciones”, aunque aclaró que “ya está, ya ganaron” y que echarle la culpa a los de atrás no tiene sentido”.

El mendocino también cuestionó que “el gobierno esté centrado en que se mida su gestión con una ranking de muertos por Covid“; pidió “equilibrar la salud y la economía” y consideró que ”

Con respecto la situación de Vicentin, calificó como “vergonzoso lo de (Miguel) Acevedo -titular de la Unión Industrial Argentina-, que prácticamente apoyó la expropiación” de la cerealera.

Por su parte, Ferraro celebró “la expresión de un movimiento ciudadano que se abraza a ideas y principios ligados a la república, la justicia independiente y la no impunidad”.

“Lo de hoy tienen que ver con que el miedo no nos sirve, que tenemos que levantar banderas de la libertad y de la república; porque, como decía Belgrano, ‘El miedo solo sirve para perderlo todo”, contextualizó.

En ese sentido enfatizó: “Hoy quedó demostrado que hay una sociedad que no tiene miedo, para construir el país que queremos”.