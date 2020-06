Coronavirus: Mar del Plata continúa sin nuevos casos, mientras que el país se acerca a las 1000 víctimas

Durante este sábado no se registraron nuevas confirmaciones de Covid-19 en Mar del Plata y son 10 las personas que permanecen en estudio aguardando los resultados del laboratorio, de las cuales 4 fueron diagnosticadas con neumonía, 2 con fiebre y otros síntomas, 2 con síntomas respiratorios y 2 son trabajadores de la salud con sintomatología gripal.

Continúan en tratamiento por Covid-19, un hombre de 28 años, trabajador de la salud con síntomas leves, que permanece en aislamiento en el hotel; una mujer de 30 años, trabajadora de la salud que ingresó a la ciudad procedente de Bolivia y que permanece en aislamiento domiciliario.

De esta manera, hay 2 personas en tratamiento por Covid 19 y son 10 las que están siendo estudiadas aguardando los resultados del testeo.

HUBO 13 MUERTOS EN EL PAÍS Y 1634 INFECTADOS

Otras 13 personas fallecieron en las últimas 24 horas por coronavirus en la Argentina y se sumaron 1.634 nuevos casos, con lo que la cantidad de víctimas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia es de 992 y los casos positivos totalizan 41.204, informó el Ministerio de Salud de la Nación

En el parte vespertino la cartera sanitaria informó 12 personas fallecidas a los que se suma una que fue reportada a la mañana, por lo que la cantidad de decesos en las últimas 24 horas alcanza a 13 personas.

Las víctimas informadas como fallecidas esta tarde son 8 hombres, cuatro de 93, 84, 79 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro de 87, 78, 50 y 55 años de la Ciudad de Buenos Aires; y cuatro mujeres, dos de 91 y 88 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y dos de, 92 y 49 años, de la Ciudad de Buenos Aires.

Del total de esos casos, 1.046 (2,5%) son importados, 15.528 (37,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.095 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El 93,3% de los casos de todo el país registrados este sábado pertenecen a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, que totalizan 1013 y 512 infectados, respectivamente.

En el resto del país hubo 24 nuevos casos positivos en el Chaco, 20 en Córdoba, 19 en Entre Ríos , 9 en Neuquén, 6 en Santa Fe , 5 en Mendoza, 3 en Chubut y 2 en Corrientes. En el resto de las provincias no se registraron hoy casos positivos

En cuanto a los casos acumulados, la Ciudad de Buenos Aires totaliza 18.300, la provincia de Buenos Aires 18.583, Chaco 1.530, Río Negro 675, Córdoba 552, Santa Fe 318, Neuquén 303, Tierra del Fuego 149, Entre Ríos 134, Mendoza 127, Corrientes 115, Chubut 88, La Rioja 64, Tucumán 58, Santa Cruz 51, Formosa 39, Misiones 38, Santiago del Estero 22, Salta 21, Jujuy 13, San Luis 11, San Juan 7 y La Pampa 6.

La provincia de Catamarca es la única del país que no registró casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la Argentina, en marzo pasado.

El Ministerio de Salud incluyó a Tierra del Fuego 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid -19 en esa parte del territorio argentino).