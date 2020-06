Alberto Fernández al juez del caso Vicentin: “No tengo otro camino más que la expropiación”

El presidente Alberto Fernández consideró este sábado como “un dislate jurídico de magnitud” la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el mandatario señaló: “no tengo otro camino más que la expropiación”.

Así entonces, el mandatario rechazó que haya dado “marcha atrás” con su iniciativa, luego de la reunión que mantuvieron anoche Fernández y Perotti en Olivos, donde el mandatario santafesino le presentó un proyecto de intervención de la cerealera pero “sin expropiación”.

Se trata de un proyecto mediante el cual la provincia de Santa Fe, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la “conformación de un órgano de Intervención” durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.

Al mismo tiempo, destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos dé la derecha”, dijo el mandatario, para quien “si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación”.

Ayer también el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

En su fallo, el juez se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.