Navegó durante 85 días de Portugal a Mar del Plata para reencontrarse con su familia

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la amenaza del COVID-19 como una pandemia, Juan Manuel Ballestero decidió emprender una travesía: navegar más de 8 mil kilómetros arriba de un velero de Portugal a su ciudad natal, Mar del Plata, para reencontrarse con sus padres de 90 y 82 años. Finalmente, éste miércoles el primer objetivo fue cumplido.

El marplatense de 47 años zarpó el 24 de marzo desde Porto Santo, Portugal, en su velero “Skua” de menos de 10 metros de largo (28 pies). Navegó más de 8.000 kilómetros y finalmente este miércoles después de 85 días en alta mar, Ballestero arribó al puerto de Mar del Plata.

Minutos antes de ingresar al puerto, el hombre describió su alegría en un breve video que grabó desde el velero con su teléfono celular y que enviara a sus allegados: “Lo he logrado. Vamos el Skua, el Skuita, una nave” mientras su hermano, un grupo de amigos y personal del club lo saludaba desde un espigón.

Por protocolo sanitario, el marplatense completó los trámites migratorios correspondientes sin bajar de la embarcación, y solo tuvo contacto con personal de Prefectura Naval Argentina, que se acercó en un bote. Durante los próximos catorce días, deberá cumplir la cuarentena a bordo de su velero, que está amarrado en una boya de cortesía del Club Náutico.

Una vez superadas las medidas de aislamiento, Ballestero podrá reencontrarse personalmente con quienes fueron la meta principal de su travesía oceánica: su padre, Carlos (90), un reconocido capitán de pesca de la ciudad, y su madre, Nilda (82). “Lástima que esto es en el marco de una pandemia maldita, de cuarentenas y demás, pero ojalá que volvamos a la normalidad todos. Ojalá nos veamos pronto”, aseguró.

La experiencia con los barcos

El marino, de 47 años, se encontraba en una isla de Portugal cuando comenzó la expansión del coronavirus. Las fronteras cerraron y no pudo regresar a su ciudad natal, sin embargo, el aventurero se lanzó a altamar y lo logró. “Vivo en España, pero aproveché que tengo experiencia navegando y vine a ver a mis viejos. En vez de encerrarme en la isla de Portugal de 5000 habitantes en la que estaba en la marina cuando comenzó todo, decidí venir a mi casa”, manifestó en Radio Mitre.

De familia de navegantes, Juan Manuel Ballestero es también surfista, socorrista, buzo y paracaidista. A su vez, vive en el velero “hace varios años. Este es mi tercer barco. Los voy cambiando porque los compro reventados, los reparo y los pongo a funcionar”.

Situaciones que le tocó sortear

Durante los 85 días arriba del barco, Ballestero atravesó todo tipo de situaciones. “Una manada de delfines me acompañó casi 4 mil millas y tuve dos golondrinas negras que me acompañaron casi todo el viaje por Brasil”, contó en un reportaje que brindó en la radio.

“En todos mis viajes, los delfines fueron una compañía importante. Una vez en Cabo Verde me salvaron la vida porque estaba muy cansado y empecé a quedarme dormido. Sus sonidos me despertaron y evitaron que chocara contra una piedra”, agregó.

Al ser consultado por cuál fue el momento más complicado del viaje, el marino dijo que “para el navegante a vela lo más difícil es cuando no hay viento” y que durante el trayecto sufrió fisuras en el casco y, en un tramo, el velero se le dio vuelta a causa de una fuerte ola en medio de una tormenta.

En función de ello, contó que estuvo “7 días con el mar como un espejo atrapado en la zona tropical del Ecuador. Eso fue muy fuerte para mí y para la psiquis más que nada, perder el control absoluto de no poder ir a ningún lado” como así también recordó que en el otro extremo tuvo un golpe de mucho viento frente a Brasil que lo hizo recalar a reparar el barco. Igualmente, precisó que “nada extraordinario, todo lo que uno está predispuesto a enfrentar en un viaje de estas características”.

A su vez, recordó una situación con piratas cuando llegó a Cabo Verde. “Quise recalar para llenar el barco de combustible y me chocaron con la lancha y me hicieron una vía de agua en vez de hablarme por la radio, muy autoritarios, con armas. Me fui con un miedo bárbaro sin combustible y sin frescos a cruzar el Atlántico. Esa noche me siguió una embarcación mucho tiempo, pero por suerte había bastante viento así que hizo buena velocidad”, concluyó.

Comer e hidratarse en medio del mar

Por otra parte, el navegante brindó detalles sobre lo que comió durante los dos meses que estuvo en altamar y cómo se hidrató durante toda la travesía. “Todo de combate, latas de atún y arroz. Cuando hay suerte pesco, pero la pesca sucede cerca de tierra, en el medio del Atlántico no hay pique”, indicó y añadió que llevó 100 litros de agua, que comió mucha avena con miel y frutas secas.

Tiempos libres

En los tiempos libres, Ballesteros contó que escribió mucho y que se transformó en “un radio aficionado”, en relación a ello aseguró: “Tengo una VLU que puede captar el mundo, y lamentablemente en esta situación escuchaba las peores noticias. Fue fuerte eso, iba escuchando cómo se moría todo el mundo y pensaba que cuando llegara acá no iba a haber nadie”.

¿Tenés comunicación con tierra mientras vas en viaje?

-Nada si no estoy cerca de la costa. Todo el camino es incertidumbre. Y preocupación, sobre todo. Porque por radio podía solo escuchar lo que ocurría en el mundo. Captaba frecuencias y todo era un desastre. Muertos en España, Francia, Inglaterra. Hasta Estados Unidos. Pensaba que si llegaba a la costa no iba a encontrar a nadie.

Al ser consultado por su descanso durante el viaje, el navegante explicó que “la embarcación lleva un sistema de timón de viento y se orienta al rumbo que vos querés. Es un barco con velas desplegadas a toda velocidad en el medio del océano y un tipo durmiendo adentro”.

Cuarentena en Mar del Plata

Al hacer referencia a la cuarentena que debe cumplir por 14 días luego de su proeza, Ballesteros manifestó estar de acuerdo al mismo tiempo que confesó: “Yo quiero estar tranquilo de que no tengo la enfermedad porque vine a casa a abrazar a mis viejos. Mi padre era capitán de la pesca. Fue uno de los primeros voluntarios en ir a las Islas Malvinas con un barco pesquero a hacer operaciones y espiar”.

-¿Cuánto te cambió este viaje?

– Cuando estaba en Brasil, me trajo ayuda de mucha gente. Cartas náuticas, meteorología. A raíz de eso el navegante solitario que era ya no quedó tan solitario. Desde entonces la Argentina va conmigo en cada milla. Ahora navego con todos. Para mí es para mejor.

Foto: Pablo Funes / Dron Mar del Plata