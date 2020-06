Impulsan una iniciativa para defender la soberanía fluvial y marítima de la Argentina

La presentación se realizó en una jornada virtual organizada por el Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la Argentina (SAONSINRA) y el Movimiento Octubres. Durante la misma se anunció la creación del Observatorio “Para la Defensa de nuestra Soberanía Fluvial y Marítima – Cuenca Paraná Paraguay”.

Se realizó – a través de la plataforma Zoom – una Jornada en “Defensa de la Soberanía Fluvial y Marítima de Argentina”. El encuentro virtual – que contó con una importante asistencia de público – fue organizado por el Movimiento Octubres y el Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la Argentina (SAONSINRA).

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Diputado del PARLASUR, Gastón Harispe quien se refirió a la “Visión Estratégica de la Región en el Desarrollo de la Cuenca Paraná-Paraguay y la salida al Atlántico Sur”.

Luego, el ingeniero Horacio Tettamanti, ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, expuso sobre el “Canal Magdalena, Puerto La Plata, Islas Malvinas Puertos Patagónicos”. A continuación, el Lic. Sergio Dorrego, ex Director de la Escuela Nacional de Náutica y ex Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo abordó el tema de la “Cuenca Paraná-Paraguay: importancia, desarrollo económico y crecimiento y Marina Mercante: su estado y hacia qué lugar deberíamos ir”.

El cierre estuvo a cargo del Secretario General del SAONSINRA, Juan Speroni, quien se manifestó acerca de la “Industria Naval, enlace y sinergia entre Capital y Trabajo” y anunció la creación del Observatorio “Para la Defensa de nuestra Soberanía Fluvial y Marítima – Cuenca Paraná Paraguay”.

El objetivo principal del mismo es el desarrollo de la recopilación de datos y estadísticas y, en función de las mismas, proveer y poner a disposición de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales información y propuestas que colaboren a fijar políticas públicas tendientes al desarrollo y crecimiento industrial basado en la logística, el comercio exterior, la industria naval y su cadena de valor.

Los expositores y organizadores de la Jornada coincidieron en destacar como objetivos centrales: la soberanía logística, contar con una flota de bandera nacional y el desarrollo de un comercio exterior que beneficie a los intereses nacionales de nuestro país. Y subrayaron la importancia de la navegabilidad en la Cuenca Paraná – Paraguay, el puerto de aguas profundas y el canal Magdalena, conjuntamente con el desarrollo de una marina mercante y de la industria Naval como los cimientos de un proyecto para un modelo nacional.

Logística nacional para un proyecto soberano

Al respecto, Gastón Harispe señaló que “el Consenso de Washington llegó a su fin. Las políticas neoliberales no tienen vigencia en un mundo que vivirá varios años de la preeminencia de inversiones públicas que motorizarán la economía. El desafío de la generación de empleos mediante el crecimiento de la economía requerirá una logística nacional para un proyecto soberano”.

En esa línea, el parlamentario subrayó que “la hidrovía es un relicto del consenso extractivista de las multinacionales del reparto entre pocos de la renta de las commodities que, además, ahora tienen precios bajos. Argentina no puede seguir sin barcos, dragas, puertos de aguas profundas ni marina mercante que provea el cabotaje y resuelva la ocupación del espacio marítimo enorme que tenemos”.

La importancia de la navegabilidad en la Cuenca Paraná- Paraguay, el puerto de aguas profundas y el Canal Magdalena

Por su parte, Juan Speroni señaló que “Argentina vino ejerciendo una política en el área fluvial, marítima y portuaria alineada con el trazado geopolítico de las multinacionales cuyo principal objetivo es el manejo del comercio exterior vía exportaciones de las materias primas, fundamentalmente, en el sector agro exportador. Las consecuencias del trazado de estas políticas han sido la evasión de divisas, impuestos y la intervención en el mercado cambiario gravitando en la suba del dólar. Es suicida para nuestro país seguir sosteniendo esta política”.

“La intervención del estado nacional en Vicentin abre una ventana importante para generar las decisiones necesarias. La navegabilidad en la Cuenca – Paraná Paraguay, el puerto de aguas profundas y el canal Magdalena, conjuntamente con el desarrollo de una marina mercante y de la Industria Naval constituyen los cimientos de un proyecto para un modelo nacional, rompiendo definitivamente un status quo que, recurrentemente a la luz de nuestra historia, termina con una Argentina cada vez más empobrecida”, agregó.

“El COVID-19 puso blanco sobre negro los distintos escenarios. Nos encontramos ante una oportunidad histórica de decidir frente a dos proyectos: uno, el que nos genera crisis en forma recurrente; el otro, la gran posibilidad de poner las bases de una Argentina con desarrollo previsible y sustentable para todos los argentinos”, finalizó Speroni.

Asimismo, una vez concluidas las exposiciones se consensuó generar una agenda de trabajo en conjunto para seguir avanzando en los temas a analizar por el mencionado Observatorio.

Cabe destacar que la Jornada contó con la participación de referentes de los sectores portuarios, marina mercante y la industria naval, legisladores nacionales, provinciales, concejales de distintos municipios y representantes de distintas universidades del país.

Además, los organizadores del encuentro recibieron las adhesiones del Movimiento de Acción Sindical Argentino (M.A.S.A), la CGT Mar del Plata-Batán, el Consejo del Partido Justicialista de Puerto Madryn, la CGT Bahía Blanca, la CGT Regional Zárate-Campana, la Academia de Formación del Movimiento Nacional y la Agrupación Mares del Sur, entre otros.