Mario, el cantante no vidente que cautiva en San Martín e Yrigoyen

En el marco de esta pandemia, aparecen algunas historias de vida que valen la pena ser contadas y la de Mario Alberto Gauna -el cantante no vidente que desde hace ya tiempo cautiva a todos los marplatenses y turistas que transitan a diario por la esquina de San Martín e Hipólito Yrigoyen- es una de ellas.

Si bien nació en Buenos Aires, desde hace dos años se encuentra viviendo en la ciudad y haciendo lo que más le gusta: cantar. “Hace dos años que estoy viviendo acá y ahí voy…luchandola”, aseguró en conversación con “el Retrato…” al mismo tiempo que comentó que incluso muchas veces debe lidiar a diario con los inspectores municipales que le piden que se retire de la Peatonal.

Mario hoy tiene 48 años, pero su discapacidad visual apareció cuando tenía dos años y medio de vida, ya que se le presentó un glaucoma. “Estuve en una escuela en Buenos Aires dónde hice toda la primaria. No hice la secundaria”, agregó.

Pese a su gran pasión por la música, el artista de las calles de la ciudad confesó que hasta el momento no ha tenido la posibilidad de participar de algún concurso musical o certamen artístico para demostrar sus habilidades frente a un jurado. “Mucha gente que pasa me pide el teléfono para eventos y eso se ha dado”, aclaró.

“Me gusta Perales, Dyango, algunos de Chayanne, Marco Antonio Solis. Trato de buscar las pistas por internet o con un amigo las hacemos con la guitarra”, resaltó Mario a la vez que aclaró que siente una gran admiración también por Nino Bravo.

En tal sentido, explicó que la gente más joven le pide, por el contrario, canciones de reggetón, aunque aclaró que no es un estilo con el que se identifique. “Esas cosas no me gustan, pero si el folklore por ejemplo. En el tango no incursioné”, agregó el artista al mismo tiempo que comentó que incluso hace 28 años trabajó en radio y pasaba música de recuerdos.

Hoy hace show privados , por lo que se lo puede llamar al 1168377551.